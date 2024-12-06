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選罷法修法朝野再爆衝突 王美惠見血手腕被抓傷

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
立法院院會今天審議法案，國民黨團提案變更議程，要將選罷法修正案排入今日議程，讓連署加嚴版本能夠三讀，在一項項討論各法案時，民進黨立委突從主席台後門衝出包圍主席台，引發藍綠立委大混亂，立法院長韓國瑜見狀宣布休息，而藍綠立委持續在主席台上相互推擠。記者許正宏／攝影
立法院院會今天審議法案，國民黨團提案變更議程，要將選罷法修正案排入今日議程，讓連署加嚴版本能夠三讀，在一項項討論各法案時，民進黨立委突從主席台後門衝出包圍主席台，引發藍綠立委大混亂，立法院長韓國瑜見狀宣布休息，而藍綠立委持續在主席台上相互推擠。記者許正宏／攝影

國民黨立法院黨團意圖變更議程，力拚選罷法加嚴罷免連署修法通過。不過，民進黨立委邱志偉、賴瑞隆等人突然衝上主席台，國民黨立委隨即湧上保護立法院長韓國瑜，過程中爆發推擠衝突，民進黨立委王美惠手腕被抓傷流血。

民進黨團為今天立法院會優先處理攸關運動部成立的行政院組織法、運動發展條例及威權統治時期被害者權益回復條例等案，民進黨團書記長蔡易餘、立委王義川今天一早就在議場門口排隊遞案。未料，國民黨提案變更議程，要將選罷法修法草案列為第一案，引爆藍綠立委衝突。

藍綠立委為搶占主席台大打出手，過程中王美惠手腕被抓傷。王美惠批評，國民黨只會暴力闖關，嚴重搶責暴力行為。民進黨立委李柏毅則衝上主席台，國民黨多名立委將他拉下主席台，李柏毅衣服被扯開。

修法 國民黨 民進黨 王美惠 立法院 選罷法

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