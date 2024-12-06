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藍突襲「選罷法」連署加嚴版 綠委衝主席台推擠濺血

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
立法院今天朝野立委因為「選罷法」爆發衝突。記者蔡晉宇／攝影
立法院今天朝野立委因為「選罷法」爆發衝突。記者蔡晉宇／攝影

立法院今天進行院會，國民黨立院黨團提變更議程，將「選罷法」排入今天議程，讓連署加嚴版本進入二三讀程序。不過，尚未到該案時，民進黨立委陳俊宇、邱志偉、賴瑞隆等人率先自後方衝上主席台，國民黨立委護衛不及，主席台馬上被綠委佔領，因場面混亂，韓國瑜宣布休息10分鐘。

國民黨立委針對「選罷法」共兩項提案，一個是連署加嚴版本，目前已歷經完整協商程序且過冷凍期；另一案則是罷免票數必須大於當初當選票數的「+1版本」，目前此版本尚未經過委員會初審。

國民黨今天上午將連署加嚴版本排入討論事項第一案，希望可以通過二三讀，民進黨得知後就開始抗議，在立法院長韓國瑜裁示其他案進行表決時，民進黨立委看準時機開始攻佔主席台，藍綠委隨即也前往保護主席台，藍綠呈現僵持互嗆階段。衝突時，民進黨立委王美惠手腕處受傷，出現明顯流血情況。

國民黨 民進黨 立法院 選罷法 韓國瑜

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