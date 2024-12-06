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傳共軍周末軍演…賴清德籲：中國舉起拳頭 不如張開雙手

聯合報／ 記者張曼蘋周佑政／台北-帛琉連線即時報導
賴清德總統出訪過境關島，與美國聯邦眾院議長強生（Mike Johnson）及聯邦眾院民主黨領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）等數名跨黨派議員通話。圖／總統府提供
賴清德總統出訪過境關島，與美國聯邦眾院議長強生（Mike Johnson）及聯邦眾院民主黨領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）等數名跨黨派議員通話。圖／總統府提供

賴清德總統出訪友邦，今天在帛琉與隨團媒體茶敘。賴清德受訪時被問及中國大陸軍演時說，中國近期在印太跟台海的單邊行為，我國國安跟國軍都有做掌握跟最好準備，確保台海跟印太和平穩定是國際高度共識，「盼中國回到以規則為基礎的秩序上，共同為區域和平發展盡一份心力，這是中國要走的正確路。」

賴清德表示，國際目前注意到印太地區，出現威權國家集結包括中國跟俄羅斯軍事協作，北韓也到俄羅斯參戰，進入俄烏戰爭，這些作為都為區域投下不穩定變數，我們國安單位跟友盟國家間，都有緊密掌握跟合作，都有共同信念，為確保區域安全跟穩定共同奮鬥。

賴清德指出，他常說威權國家集結，民主國家就要更團結，才能確保全球跟區域安定發展，台灣作為區域中關鍵成員，印太區域工作有責任要善盡，除了強化自身防衛，確保我們國家主權，也要跟各國協力穩定局勢，「中國舉起拳頭，不如張開雙手，再多軍演、軍艦、飛機，給予周邊國家脅迫，都無法贏得任何國家的尊敬，盼中國要回到國際正常軌道，停止任何帶來不安跟遺憾的單邊行為。」

「台灣是台灣人的台灣，也是世界台灣。」賴清德強調，台灣人有權利也該更積極投入世界、貢獻世界，跟國際社會更多交流，進行更多相互瞭解合作，這些都是好事，「不該被任何極權國家視為挑釁藉口，國際社會也不會認同這樣說法。」

賴清德指出，中國近期在印太跟台海單邊行為，國安跟國軍都有做掌握跟最好準備，以確保國家安全，再次強調確保台海跟印太和平穩定，是國際高度共識，而中國作為區域一員對區域和平穩定，也要有相對責任，盼中國回到以規則為基礎的秩序上，共同為區域和平發展盡一份心力，「這是中國要走的正確路！」

媒體追問中國持續透過經濟施壓帛琉，賴清德說，中國用金錢手段並不是針對帛琉，也針對全世界各國，包括友邦在內，有些成功有些沒成功，關鍵在於這些國家對民主是否堅持，相信帛琉是勇敢的民主國家，對民主信念堅定不移，台灣跟帛琉等都是一家人，都是志同道合夥伴，很欽佩帛琉的堅持，台灣跟帛琉都是對抗極權重要民主堡壘，相信未來台帛關係會更加緊密。

中共 共軍 帛琉 賴清德

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