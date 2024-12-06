快訊

尹錫悅遭爆戒嚴當晚下令逮捕知名政客 南韓執政黨要求暫停履職

總統府破防！憲兵「天下第一營」涉賣機密給中共 收賄184萬4人起訴

尹錫悅將二度戒嚴？南韓陸軍被爆下令指揮官8日前禁休待命

暗諷民進黨…謝龍介：嘴上愛台灣 心裡愛台幣最要不得

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委謝龍介。圖／聯合報資料照片
國民黨立委謝龍介。圖／聯合報資料照片

國民黨立委謝龍介今日談及兩岸議題，公開表示愛台灣不是特定政黨的權利，「不要愛台灣掛嘴上，心裡愛台幣」。

台北上海雙城論壇將於12月17日舉行，陸方派上海副市長華源來台。於馬英九基金會邀請陸生團，大陸女大生宋思瑤一句「中國台北」引發綠營圍攻後，大陸官員來台言行是否將再引風波，進而導致官方交流可能受阻，為各界關注。

陸委會發言人梁文傑昨日表示，中共官員來台最基本的是不要涉及政治的言論，不要有對台灣地位有傷害的說法。

國民黨立委陳玉珍說，台海局勢被世界認為危殆，兩岸交流停滯不前，沒有交流就造成誤會。這次民間善意交流可以有更多善意積累，雙城論壇是重要官方交流，也是得來不易的傳統，今年底就會舉辦雙城論壇，希望民進黨不要肆意挑起對立，危害兩岸關係。

謝龍介說，交流就是最好能夠避免擦槍走火的潤滑劑，兩岸在敵意上升過程中，各界都不斷透過不同形式的力度交流，這就是化解兩岸歧見，求同存異，增加認同，相互理解各自制度，避免擦槍走火。每個人都愛台灣，愛台灣不是特定政黨的權利，「不要愛台灣掛嘴上，心裡愛台幣」，這是要不得的。

民進黨 謝龍介 陸生團 雙城論壇 馬英九基金會

延伸閱讀

當年接手台鹽董座徹查陳啓昱 吳容輝曝真相其實是這樣

謝龍介要求說明陳啓昱為何離職 蘇巧慧稱遭蘇貞昌撤換

影／台鹽前董座陳啓昱到案 謝龍介質疑「都喬好了」？

陳啓昱自行投案 謝龍介：一切都喬好了

相關新聞

雙城論壇北市府曝要簽切結書 「低調、對等、不受訪」

陸生團來訪，因一句「中國台北」讓陸委會可能祭出懲處，因雙城論壇即將舉辦，共102位上海方人員來台，是否因此不受訪？對此，...

暗諷民進黨…謝龍介：嘴上愛台灣 心裡愛台幣最要不得

國民黨立委謝龍介今日談及兩岸議題，公開表示愛台灣不是特定政黨的權利，「不要愛台灣掛嘴上，心裡愛台幣」。

藍突襲「選罷法」連署加嚴版 綠委衝主席台推擠濺血

立法院今天進行院會，國民黨立院黨團提變更議程，將「選罷法」排入今天議程，讓連署加嚴版本進入二三讀程序。不過，尚未到該案時...

青年打青年鬧內訌 國民黨組改一年交不出成績單

爭取青年票，是選戰兵家必爭的關鍵投票族群，國民黨歷經三次總統大選敗選，黨中央痛定思痛改造青年組織，今年初組織改造整合青年部門成立「數位黨部」，找來「寶博士」科技立委葛如鈞領軍，不過，國民黨的內部改造很不順利，全國青工總會長迄今難產，甚至一度出現青年打青年的內訌亂象。

京華城案 北檢第4度傳喚前北市都委會執秘邵琇珮

台北地檢署偵辦京華城案，已到收尾階段，為鞏固京華城決策過程，檢察官今天第4度以被告身分傳喚前台北市政府都委會執秘邵琇珮說...

異地談判、被迫改合約文字 台英航權打通飛西歐天空

台灣與英國完成通航談判，打通台灣飛航西歐空間，但是談判過程一波三折，我方爭取英航成立子公司，與我長榮航空談判航權後，為了降低英國承受壓力，我方採忍辱負重，極力低調，異地談判，連發布雙方通航，都要挑選新年假期，降低外界政治熱度，英亞航與長榮航空1993年3月順利通航，法德兩國也緊接與我通航。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。