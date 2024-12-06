暗諷民進黨…謝龍介：嘴上愛台灣 心裡愛台幣最要不得

國民黨立委謝龍介今日談及兩岸議題，公開表示愛台灣不是特定政黨的權利，「不要愛台灣掛嘴上，心裡愛台幣」。

台北上海雙城論壇將於12月17日舉行，陸方派上海副市長華源來台。於馬英九基金會邀請陸生團，大陸女大生宋思瑤一句「中國台北」引發綠營圍攻後，大陸官員來台言行是否將再引風波，進而導致官方交流可能受阻，為各界關注。

陸委會發言人梁文傑昨日表示，中共官員來台最基本的是不要涉及政治的言論，不要有對台灣地位有傷害的說法。

國民黨立委陳玉珍說，台海局勢被世界認為危殆，兩岸交流停滯不前，沒有交流就造成誤會。這次民間善意交流可以有更多善意積累，雙城論壇是重要官方交流，也是得來不易的傳統，今年底就會舉辦雙城論壇，希望民進黨不要肆意挑起對立，危害兩岸關係。

謝龍介說，交流就是最好能夠避免擦槍走火的潤滑劑，兩岸在敵意上升過程中，各界都不斷透過不同形式的力度交流，這就是化解兩岸歧見，求同存異，增加認同，相互理解各自制度，避免擦槍走火。每個人都愛台灣，愛台灣不是特定政黨的權利，「不要愛台灣掛嘴上，心裡愛台幣」，這是要不得的。