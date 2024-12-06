京華城案 北檢第4度傳喚前北市都委會執秘邵琇珮
台北地檢署偵辦京華城案，已到收尾階段，為鞏固京華城決策過程，檢察官今天第4度以被告身分傳喚前台北市政府都委會執秘邵琇珮說明，目前正在偵訊中。
邵琇珮在檢廉開始發動搜索、約談時正好請假出國旅遊，一度被懷疑畏罪潛逃。不過，邵女於9月初返國後即接受訊問，檢察官將她請回，並限制出境、出海；檢察官於10月14日、11月15日曾再傳邵女說明，訊後請回。
檢廉調查，威京集團主席沈慶京為獲取京華城改建案超過560%的容積樓地板面積，涉嫌命前鼎越開發董事長朱亞虎領銜集團高階主管，每人新台幣30萬元共計210萬元，匯入前台北市長柯文哲指定的台灣民眾黨政治獻金專戶，作為柯文哲與沈慶京期約違背職務行賄前金。
檢廉懷疑，柯文哲明知增加過高、超過560%容積樓地板面積予京華城改建案涉違背法令，仍令前台北市副市長彭振聲主持都委會，用各種手段，多次召集都委會，促成京華城改建案擴增到840%容積樓地板面積。沈慶京之後涉嫌交付1500萬元給柯文哲，作為部分賄賂。
北檢8月底起指揮法務部廉政署、法務部調查局陸續發動數波搜索約談，並聲請羈押柯文哲、彭振聲、沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、應曉薇助理吳順民、朱亞虎與前台北市長辦公室主任李文宗等人獲准。檢察官日前聲請延押柯文哲、彭振聲、應曉薇、沈慶京獲准。
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