德國亞太司長：新政府將延續亞太政策 深化與台合作

德國外交部亞太司總司長哈特曼出席「台德民間論壇」，強調台灣在德國亞太政策的重要地位。他預估即使明年德國政黨輪替，現行亞太政策將維持不變，且會持續深化與台灣的經貿、科技與安全合作。

第三屆「台德民間論壇」（Deutsch-TaiwanischeDialogplattform）5日於柏林展開兩天會議，台德兩地專家就地方治理、轉型正義、文化與科技等涵蓋公民社會與國家發展等廣泛議題交流。

「台德民間論壇」是第一個由德國官方與台灣共同推動的民間交流對話論壇，由前德國外交部亞太司總司長司佩蘭（Petra Sigmund）倡議成立，今年8月司佩蘭轉任德國駐日大使，由歷練完整、曾駐北京與東京的德國前埃及大使哈特曼（Frank Hartmann）接任總司長一職。

論壇首日，哈特曼以「台灣為夥伴」（Taiwan asPartner）為題發表演說，說明為什麼台灣是德國在印太地區非常重要的夥伴和共享相同價值的朋友。

哈特曼首先說明，台灣與德國同為民主法治國家，兩國基於開放社會與以規則為基礎的國際秩序，建立了堅實盟友關係。

在經濟方面，哈特曼舉例台灣是德國在亞洲的第5大貿易夥伴，每年雙邊貿易額達256億歐元，顯示兩國經濟合作的密切程度。

他特別提到，台灣在半導體和綠色能源技術等高科技領域的全球領先地位，對德國供應鏈安全至關重要。他舉台積電德勒斯登（Dresden）廠為例，稱該投資不僅是德台經濟合作的重要里程碑，也幫助德國實現更多元與安全的半導體與工業供應鏈。

哈特曼認為，台灣海峽的安全穩定是「歐盟核心利益」，這條印太與歐洲之間的海上航道，堪比「德國的生命線」，若遭中國軍事封鎖、供應鏈中斷，德國GDP（國內生產毛額）將至少下滑15%，後果不堪設想。

回顧本月初德國外交部長貝爾伯克（AnnalenaBaerbock）訪問北京，貝爾伯克當面向中國外長王毅表示，「中國提供軍事武器、北韓派兵支援俄羅斯」的行為嚴重影響國際秩序。哈特曼認為，這說明「歐洲安全場景與亞洲安全局勢」已密不可分，值得所有人深思。

他在接受觀眾提問時強調，「對中國去風險（De-risking）、降低對中經濟依賴，已是德國的跨黨派共識」，即使明年初德國可能面臨政黨輪替，新政府預期將延續現行的印太和中國戰略，持續深化與台灣合作。