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人工生殖法脫鉤代孕 月底出草案

聯合報／ 記者廖靜清林琮恩／台北報導
立法院衛環委員會審查「人工生殖法部分條文修正草案」等案，衛福部長邱泰源（左）、國健署長吳昭軍（右）上台答詢。聯合報記者林俊良／攝影
立法院衛環委員會審查「人工生殖法部分條文修正草案」等案，衛福部長邱泰源（左）、國健署長吳昭軍（右）上台答詢。聯合報記者林俊良／攝影

立法院社福及衛環委員會昨排審「人工生殖法」修正草案，針對代理孕母脫鉤議題，藍綠白展開攻防。遭外界批評政策大轉彎，連自家立委也不挺。對此，衛福部邱泰源說，因反對聲音太多，部內早在三周前就考量往脫鉤方向進行，希望本月底送出新版本。

不過民眾黨立委陳昭姿不滿表示，邱泰源八月受訪時曾承諾修法，還強調開放代理孕母是重中之重，會盡快推動代理孕母，結果如今政策急轉彎，「部長你要不要道歉？你是衛福部長還是民進黨的應聲蟲？」這是粗魯的政治手段，操作痕跡太過明顯。

國民黨立委陳菁徽表示，原本為單純民生議題，卻變成政治議題，讓渴望台灣代孕合法化的人跌入地獄，只能轉往國外尋求協助，承擔更多不可預知的風險

民進黨立委林淑芬則持反對意見。她說，子宮出借等於是把健康風險完全轉嫁給另一位弱勢女性，代理孕母並不是受託者一個人的事，需要社會、家庭、職場等支撐，並非法條就可以約束規範。

台灣反代孕行動小組則號召民團在立院大門抗議，高喊「反對子宮標價」、「我反對代理孕母」，要求立法院退回代孕法案。發言人陳愷寧表示，代孕制度的存在，是資本主義和父權體制下，控制女性身體與生殖能力，且代孕是美化「無償利他」，保障有錢人以最小代價取得窮人的服務，呼籲立院別為少數委員要求而剝削女性。

國健署長吳昭軍表示，不再重新預告代孕脫鉤版本，會直接進入行政流程，完成兒童權利評估及性別平等評估後，就會將法案送交行政院，目前以本月底提交為目標，具體時間取決於評估的進度。

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