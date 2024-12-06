新聞眼／藍開雙戰場 未獲白支持不敢硬闖

立法院昨天難得平靜，朝野立委沒有打架，顯得「循規蹈矩、秩序升級」，國民黨團開了雙戰場審法案，啟動法案審查卻是零進度，並未強渡關山。

立院內政委員會排審選罷法修正草案、司法委員會排審年金改革法案，前者是調高罷免門檻的爭議法案，後者是攸關全國退休軍公教權益的法案。民進黨團昨在選罷法上從武鬥改文攻，年金戰場則採拖字訣，下周開公聽會；國民黨皆未強推，一來是尚未取得白營同意，二來是且戰且走先觀風向。

國民黨團為防止綠營發動罷免潮，設下雙防火牆，一為連署罷免須附身份證，此法案已獲白營支持，隨時可在院會闖關二、三讀；第二道防火牆是調高罷免門檻，昨日開始排審，但不僅藍白對此尚無共識，藍營內部也有雜音。

至於年金改革法案，主要是退休軍公教疾呼停砍年金，對藍營積極遊說，退休軍公教向來是藍營基本盤，國民黨及民代壓力不小，但社會公平性及年金健全性也需衡平考量。

國民黨團昨天中午、下午兩次召集立委沙盤推演，內部意見分歧。藍營人士表示，民眾黨團尚未支持調高選罷法門檻，也有可能不接受停砍年金改革案，若強硬送出委員會，恐讓國民黨站在輿論逆風面，不如再舉行公聽會、兩黨團多溝通，凝聚更多共識，才有機會三讀。

國民黨團安排雙政治性法案在同一天排審，對內，啟動審查對支持者有交代；對外，企圖削弱綠營兵力，讓綠委在雙戰場「兩頭跑」。

民進黨昨也一改過去武鬥風格，在兩委員採取文攻策略，統計昨天司法委員會共七十六人登記、內政委員會六十五人，民進黨立委質疑答詢時間太短，最終司法委員會傍晚完成答詢、內政直到晚間結束。

兩大爭議法案開審，看起來都毫無結果，不過兩位藍營召委吳宗憲、徐欣瑩讓所有民進黨立委充分發言討論，藍營「先禮後兵」，未來進入逐條審查時，民進黨若再指控國民黨沒收討論的話，恐站不穩腳，預料國民黨下一步仍然會視民意風向、黨內共識，決定是否繼續推進。