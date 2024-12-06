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綠冗長發言 選罷法未出委員會

聯合報／ 記者張曼蘋／台北報導
立法院內政委員會昨天審查總預算與選罷法修正草案等，由於民進黨立委登記發言眾多，立委們挑燈夜戰一面用晚餐一面審查發言。記者潘俊宏／攝影
立法院內政委員會昨天審查總預算與選罷法修正草案等，由於民進黨立委登記發言眾多，立委們挑燈夜戰一面用晚餐一面審查發言。記者潘俊宏／攝影

立法院內政委員會昨審查攸關罷免門檻的「選罷法」修正草案，民進黨立院黨團從武鬥改採取冗長發言策略，派出全數綠委登記發言，逼得國民黨輪值召委徐欣瑩多次喊休息因應，最後晚間七時許因後續登記委員未列席。徐欣瑩最後裁示，中選會預算案及選罷法修正草案均擇期審查，晚間七時十四分散會，未將選罷法送出委員會。

對於國民黨有意調高選罷法門檻，內政部長劉世芳表示，選罷法修正歷經兩次公聽會，共識性不強，如果三政黨沒有太大共識，通過可能性不高；中選會李進勇認為，現行罷免門檻並無窒礙難行之處，且台灣各種公職選舉與罷免的投票率、候選人人數及當選席次等基礎皆有不同，若一律修正為罷免同意票數應高於當選得票數的立論，有欠允當。

國民黨立委許宇甄所提的「選罷法」部分條文修正草案分兩大部分，一為罷免連署須附身分證，此法已送出委員會，另外還調高門檻，增訂「罷免同意票須超過被罷免者當選票數」條款，引發討論。藍綠黨團昨均發出甲動備戰，但綠委未如上次審選罷法一般採取武鬥，改採「文攻」冗長發言策略，動員全部綠委登記發言，會議總共多達六十五名立委登記發言。

綠委發言頻頻超時，逼得徐欣瑩數度喊休息，邊離開會議室前邊說「你們每個都這樣不行！」而徐返回會議室後，現場綠委又堅持要讓蔡易餘講完，徐動怒說，「請問民進黨委員要繼續開會嗎？不要癱瘓議事！」隨後再喊休息。

國民黨團約於下午二時與徐欣瑩一同返回會議室，並陪同站在主席台上。藍委不滿綠委霸占全部座位、要求讓位，引發綠委林楚茵、吳沛憶不滿，怒喊「國民黨遲到還要大家讓位，不合理！」雙方又爆發口水戰。

徐欣瑩約於下午五時十五分裁示延長會議時間「至詢答結束」，晚間七時許因後續登記委員未列席。徐欣瑩最後表示，中選會預算案及選罷法修正草案均擇期審查，晚間七時十四分散會。最後未將「選罷法」送出委員會。

徐欣瑩 罷免 選罷法

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