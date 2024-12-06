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憂出現另一個財務缺口 全教總籲停砍年金要配套

聯合報／ 記者李芯／台北報導
司法及法制委員會昨天排審年改法案，藍營排出「停砍年金、討回公道」標語，綠營則擺出「保障公務員、年金不破產」標語反擊。記者鄭媁／攝影
司法及法制委員會昨天排審年改法案，藍營排出「停砍年金、討回公道」標語，綠營則擺出「保障公務員、年金不破產」標語反擊。記者鄭媁／攝影

立法院昨排審「公務人員退休資遣撫卹法」修正草案，討論方向也影響未來教育人員修法。全教總表示，修正草案要求停止逐年下降所得替代率，恐出現另一財務缺口，國會與政府應提出相關配套。此外，退撫基金財務缺口應採「十年撥補」方案，且足額撥補應入總預算主決議。

全教總表示，「公務人員退休資遣撫卹法」條文修正草案，要求停止逐年下降所得替代率，雖有助於穩定公務人員退休金，但節省挹注經費就會出現另一財務缺口，國會與政府應提出相關配套的措施，籌措財源。

在退撫基金撥補方面，全教總說，根據銓敘部今年發布的「公務人員退休撫卹基金十年撥補計畫及永續基金書面報告」，若維持退撫基金公務人員一四○年用罄、教育人員一三七年用罄，應分十年、每年撥補退撫財務新缺口三一七億元，但行政院今年卻僅撥補一百億元，嚴重不足。

全教總強調，依精算數據，愈快完成對新制上路缺口的撥補，政府總撥補數愈少；分廿年完成撥補，比分十年多出七一○億元。此外，倘若政府持續採分為廿年的撥補期程，補足退撫基金的舊缺口已是一三四年，與原精算報告所評估用罄年限不遠，恐難以及時補足。

針對新進公教人員的一一二新制「個人專戶制」，全教總說，政府放棄原「確定給付制」改採「確定提撥制」，也正式宣告政府放棄其雇主責任，是極為重大的制度變革，政策法制化前理應有更為全面與深入的社會對話。

全教總 所得替代率 財務

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