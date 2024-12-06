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稱退撫基金早4年用罄 銓敘部反對修正退撫法

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導
蔡英文政府2017年推動年金改革，退休軍公教人員上街頭抗議。圖／聯合報系資料照片
蔡英文政府2017年推動年金改革，退休軍公教人員上街頭抗議。圖／聯合報系資料照片

立法院司法及法制委員會昨審查攸關停砍年金的「公務人員退休資遣撫卹法」修正草案，銓敘部長施能傑指出，若停止遞減退休所得替代率，退撫基金最快將提前四年用罄，未來五十年挹注金額預計減少二千八百億元。

年金改革施行六年多，退休公務員所得替代率於改革首年，降至本俸二倍的最高百分之七十五、最低百分之四十五，再依年減一點五個百分點的幅度，於二○二九年降至最高百分之六十、最低百分之卅。

司委會昨審查國民黨立委多達廿個相關修法版本，但銓敘部皆反對修法。

施能傑表示，若修法從明年起停止降低退休所得替代率，不僅退撫基金用罄年度將提早四至五年、於二○四六年發生，基金可運用投資淨值會減少。且根據現有所得替代率計算方式，即使續降至二○二九年，卅五年資者的實際月退，仍約是本俸和專業加給的七成。

施能傑說，當年度月退休所得只要有調整，實支月退休金都會超過退休時原核定金額，意即都比原訂替代率上限還高，且年改後的各年度新退者，實支月退休金都持增加趨勢。

銓敘部說，去年退休者平均五萬八千五百元，九職等六萬八千元，十二職等以上八萬三千元。各年度所有退休者今年退休金，七成高於五萬一千元，約是現職月俸和專業加給平均六萬五千元的八成，高於民間平均月薪四萬五千八百元。

所得替代率 施能傑 退休金

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