退撫基金2046破產 藍轟假議題

立法院司法及法制委員會昨啟動審查攸關停砍年金的「公務員退休資遣撫卹法」修正草案，民進黨立院黨團祭出拖字訣，透過程序發言盼先開公聽會再審查條文。國民黨籍召委吳宗憲從善如流，昨僅完成詢答及宣讀條文，未進入實質審查即散會。

國民黨立委共提出廿個修法版本，總結歸納有六項修正重點，包括「提前停止退休所得替大綠調降年度」、「恢復每月退休所得隨現職待遇調整」、「調整現行月退所得調整機制」、「軍職年資合併計算替代率」，以及「單獨提高警消替代率上限」等，但銓敘部皆反對修法。

藍綠黨團一早祭出甲動，朝野一字擺開手板各持正反意見，民進黨立委輪番發言希望先開公聽會、再審查條文；經兩個多小時討論，除民進黨籍召委鍾佳濱表示，下周一將先排一場公聽會，吳宗憲也說，慎重起見，會擇期再辦公聽會。昨日登記質詢人數就有近七十人，直至晚間六時才完成詢答。

國民黨立委賴士葆說，銓敘部說退撫基金用罄年度落在二○四六年，即使沒有依照國民黨立委的版本停止遞減退休所得替代率，也只是晚了四至五年破產，政府如果會負最終支付責任，退撫基金破產就是假議題。年改是在民進黨暴力多數下通過的，希望銓敘部體認到，「新的國會產生，必須面對新的民意」。

國民黨立委羅智強表示，他支持年改，但民進黨把軍公教的血肉刨光，國民黨只是要留筋骨，民進黨卻對勞保年改雙標，還有臉扯「馬維拉」下水，「馬英九主張年改也不像你們砍得刀刀見骨。」

民進黨立委吳思瑤說，年改是跨越藍綠執政都要前進，馬英九做不到的，民進黨做到了，提升退撫基金的永續性，讓破產延後一個世代、減少政府財政壓力。

吳思瑤說，扣除政府兩年撥補，目前節省下的二千七百七十四億元，主要挹注退撫基金的七至八成，皆來自十八％優存利息，真的動用到軍公教月退的部分很少扣到。大家都希望能給退休軍公教更多照顧，但也要保障現職以及下一代公務員的權益。