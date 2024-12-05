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卓揆主持毒品防制會報 盼強化查緝網路販售電子煙器具

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰今天主持毒品防制會報。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰今天主持毒品防制會報。圖／行政院提供

喪屍菸彈等新興毒品全台氾濫，行政院長卓榮泰今天主持毒品防制會報時要求，由源頭查緝製毒工廠，研商強化員警取締毒駕技巧及執勤安全；由於電子煙經常與大麻、依托咪酯混合使用，他會中也指示要嚴加查處，並運用數位科技，強化查緝網路販售電子煙器具。

卓榮泰致詞時強調，「零容忍」是政府及全國人民對毒品的唯一標準，面對來勢洶洶的新興毒品，法務部已將「喪屍菸彈」依托咪酯類改列為第二級毒品，提高罰則並嚴格執法，進一步壓制毒駕肇事等毒品犯罪；他說，新興毒品問題，需以更新的科技查緝、化學檢驗、社區戒毒、宣導防制來積極應對，並要發動民間團體力量共同加入。

卓榮泰指出，政府需多管齊下打擊毒品犯罪，除確保法規與時俱進外，請臺高檢署持續與六大緝毒系統聯手，加強國際合作，務必在最短時間內壓制氾濫的新興毒品，加強監控、管理，由源頭查緝製毒工廠，並擇適當時機發布查獲成果，以達到示警及嚇阻成效；另請衛生福利部食品藥物管理署務必再積極輔導，提升政府及民間的毒品檢驗量能。

針對內政部警政署所提「依托咪酯的查緝與防制策進作為」報告，卓榮泰誌出，新興毒品依托咪酯已正式列為第二級毒品，未來請持續滾動檢討實務問題，並請法務部邀集警政署等相關機關，研商強化員警取締毒駕技巧及執勤安全，確保第一線執法人員握有執法利器，保障人民安全。

卓榮泰提醒，電子煙經常與大麻、依托咪酯混合使用，需嚴加查處，請衛福部國民健康署研議，除完善法規管制機制，並持續積極查緝外，更應結合司法警察機關、海關及數位發展部等，透過跨機關合作，源頭阻斷電子煙流通，並請教育部加強校園中識毒及反毒的宣導。

至於強化查緝電子煙器具網路販售，卓榮泰指示數發部持續加強運用數位科技協助網路治理，即時通知業者下架；此外，針對預防性下架不法網站部分，卓榮泰也請數發部召集會議，就已在擬訂中的標準作業程序，在《行政執行法》等法源依據前提之下，做出原則性決定，以利未來個案的執行。

卓榮泰強調，讓台灣下一代健全成長是政府的責任，為避免吸毒家庭傷害年幼子女，請法務部通令轉知各地檢署，於緩起訴附加命令治療處分時，主動連結社政等各福利體系及資源機構，包含可評估毒癮家庭需接受親職教育等，以維護孩子、特別是6歲以下孩童的安全，並請衛福部協助提供後續相關轉銜服務。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

卓榮泰 毒品 電子煙

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