獎勵長老教會推動族語遭指免核銷 原民會駁不實

原民會今天表示，立委高金素梅指原民會捐助長老教會推動族語發展，不用計畫、績效且不用核銷，實則申請獎勵計畫的基督教長老教會占比與實況皆是6成，非其所指7成，均有核銷。

針對無黨籍立委高金素梅上述質疑，原民會發布新聞指出，全國原住民族各教派的教會（堂）近900間，其中基督長老教會占近6成；而113年度向原民會申請族語教會獎勵計畫的原住民族教會（堂）共506間，其中長老教會為300間，約占6成；實況與申請數占比相當。

原民會表示，各獎勵金也都依相關規定核銷，原民會更委託會計師事務所定期現地查帳；因此，高金素梅稱捐助長老教會占7成，不需績效及經費核銷程序等陳述，皆與事實不符。

關於「原住民族教會推動語言發展獎勵計畫」的誕生，原民會說明，源自民國111年起召開7場次分區座談會，邀集全國基督長老教會、天主教會、拿撒勒人會、中華循理會、基督復臨安息日會、真耶穌教會、浸信會及獨立教會等，近900間教會（堂）參與，共同規劃獎勵項目及方式而成。

並鼓勵透過總會、區會、堂區或個別等方式提出申請，獎勵項目包含族語證道、族語主日學、族語詩歌，以及營造族語使用環境等。

原民會進一步指出，高金素梅又質疑推動族語政策資源分配有差異、漠視族語老師權益，原民會重申，接受各界建議，但切勿刻意混淆。

原民會也提出三點回應：一、自107年起輔導16族成立語言推動組織，並按各族群人口數及組織所提計畫內容核定補助，平均每年每組織補助新台幣200萬至400萬元不等。

二、自112年起辦理「原住民族教會推動族語發展獎勵計畫」，113年度獎勵506間原住民族教會（堂），增加族語使用場域及據點，每間教會依其計畫推動內容，平均每年補助約15萬至30萬元不等。

三、為保障族語老師權益，教育部自107學年度起聘用專職族語老師，另自111學年度起，調高本土語言教學支援人員鐘點費待遇，並給予交通補助、跨校授課補助等。

綜上，原民會強調，族語復振工作採多元方案推動，語言推動組織與族語教會屬於不同類型計畫，對象不同、推動方式也不同，具有差異性，因此各語言推動組織每年受補助額度顯高於各族語教會，沒有資源分配不均。