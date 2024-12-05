稱「聖母瑪利亞就是代理孕母」挨轟 陳昭姿致歉

民眾黨立委陳昭姿今天受訪談及人工生殖法議題時，比喻聖母瑪利亞就是代理孕母，但此番談話遭到民進黨立委批評胡扯教義。對此，陳昭姿晚間透過臉書致歉，表示她在不了解聖經教義的情況下做出錯誤比喻。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天排審人工生殖法，但國健署日前宣布代理孕母脫鉤處理，遭質疑政策大轉彎，引發外界關注。

陳昭姿今天在受訪時表示，她認為代孕與人工生殖法脫鉤根本沒道理，因為代孕就是要透過試管嬰兒技術，只不過試管嬰兒是把受精卵植回原本媽媽的子宮，但就是有病人沒有健康的子宮，因此代孕就是把受精卵植到另一名女性健康的子宮，如果擔心這件事，難道其他施行的先進國家都在踐踏倫理嗎。

陳昭姿也表示，曾有基督徒告訴她，聖母瑪利亞就是代理孕母，因為沒有透過性行為生下小孩，就是代理孕母，且教徒認為孩子屬於上帝，那基本上每個女性都是代孕媽媽。

不過此話一出即引發爭議。民進黨立委林宜瑾透過臉書抨擊，她認知的聖母瑪利亞之所以懷孕，是因為「聖靈感孕」，與代理孕母的醫療概念八竿子打不著，陳昭姿胡扯也該有個限度。民進黨立委王定宇則透過臉書指出，陳昭姿的發言一次惹怒不同意見者和宗教團體。

陳昭姿晚間透過臉書表達歉意，表示她在不了解聖經教義的情況下，做出不合適且錯誤的比喻，她要向被她傷害、冒犯到的朋友、教友致上最深的歉意。

陳昭姿表示，利他代孕的精神，其實和許多宗教所倡導的愛、包容與平權是一致的，未來她會更加謹言慎行，也請大家繼續鞭策，她有錯就認，絕不逃避。