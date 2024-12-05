選罷法修正案立院挑燈夜審 過程平和

立法院內政委員會今天審查114年度中央政府總預算案，關於中央選舉委員會及所屬單位預算，及審查「公職人員選舉罷免法」修正草案等案，藍綠一早都發出甲動搶發言，經主席協調後共有60多名立委登記發言，雖然會議持續到晚間挑燈夜戰，但過程平和。

由於選罷法修正草案前幾次在內政委員會審查時都引發朝野衝突，立院因此提前在會議室加裝兩道門鎖，由於今天議程還有審查中選會年度預算，民進黨改採文攻戰略，眾多立委登記發言，會議也順利進入委員質詢的階段，一直進行到晚間7點多才順利結束質詢。