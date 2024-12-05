快訊

南韓戒嚴衝突！美女前主播「奪軍人步槍」畫面瘋傳 痛心發聲：不能沉默

皮卡車瞬間變形…秘魯巨石砸車釀3死 外交部證實「1人是台僑」

規模5.5以上地震逾35起創高…氣象署曝全台警報數排名 這縣市竟擠進前3

選罷法修正案立院挑燈夜審 過程平和

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
立法院內政委員會今天審查總預算與選罷法修正草案等，民進黨立委吳坤城拿著罷免鳥籠公投諷刺選罷法修正草案。記者潘俊宏／攝影
立法院內政委員會今天審查總預算與選罷法修正草案等，民進黨立委吳坤城拿著罷免鳥籠公投諷刺選罷法修正草案。記者潘俊宏／攝影

立法院內政委員會今天審查114年度中央政府總預算案，關於中央選舉委員會及所屬單位預算，及審查「公職人員選舉罷免法」修正草案等案，藍綠一早都發出甲動搶發言，經主席協調後共有60多名立委登記發言，雖然會議持續到晚間挑燈夜戰，但過程平和。

由於選罷法修正草案前幾次在內政委員會審查時都引發朝野衝突，立院因此提前在會議室加裝兩道門鎖，由於今天議程還有審查中選會年度預算，民進黨改採文攻戰略，眾多立委登記發言，會議也順利進入委員質詢的階段，一直進行到晚間7點多才順利結束質詢。

中選會主委李進勇對選罷法修正案表示，現行法規沒有窒礙難行之處，有關公民權法治討論應該要站在「憲法」保障公民權立場出發，內政部長劉世芳則表示，如果三政黨沒有太大共識，通過可能性不高。

立法院內政委員會今天審查總預算與選罷法修正草案等，由於民進黨立委登記發言眾多，立委們挑燈夜戰一面用晚餐一面審查發言。記者潘俊宏／攝影
立法院內政委員會今天審查總預算與選罷法修正草案等，由於民進黨立委登記發言眾多，立委們挑燈夜戰一面用晚餐一面審查發言。記者潘俊宏／攝影
立法院內政委員會今天挑燈夜戰審查總預算與選罷法修正草案等，國民黨首席副書記長王鴻薇（左二）晚間與民進黨團幹事長吳思瑤（右二）交換意見。記者潘俊宏／攝影
立法院內政委員會今天挑燈夜戰審查總預算與選罷法修正草案等，國民黨首席副書記長王鴻薇（左二）晚間與民進黨團幹事長吳思瑤（右二）交換意見。記者潘俊宏／攝影
立法院內政委員會今天審查總預算與選罷法修正草案等，內政部長劉世芳（右）與中選會主委李進勇（左）備詢回應立委提問。記者潘俊宏／攝影
立法院內政委員會今天審查總預算與選罷法修正草案等，內政部長劉世芳（右）與中選會主委李進勇（左）備詢回應立委提問。記者潘俊宏／攝影

中選會 立法院 選罷法

延伸閱讀

黃國昌暢所欲言但綠委被消音 蔡易餘批徐欣瑩議事主持不公

藍委提選罷法修法 中選會：若通過將創世界首例

選罷法60立委質詢 綠委群起反對修法

選罷法交鋒綠委喊「我們不是猴子」 高金反批浪費時間

相關新聞

大馬自動通關看板 旅客發現中華民國國旗消失

馬來西亞6月增加36個低風險國家和地區旅客使用出入境自動通關，包括台灣。吉隆坡機場當時以醒目標示把中華民國國旗與其他國家...

青鳥宴經費來自族語獎勵金？原民會澄清未獨厚特定教會

台灣基督教長老教會舉辦的「青鳥宴」，日前在立法院旁的濟南路一段舉行台北場，席開100桌。無黨籍立委高金素梅揭露，原民會動...

內政部修地制法子法 4縣市將增5原民議員席次

為因應人口減少而導致議員席次驟減，內政部今在部務會報會後記者會表示，通過「地方立法機關組織準則」第6條、第7條修正草案，...

藍盼別再砍公務員退休金 綠堅持現制不改

「公務員退休金已經被砍2千多億，不要再砍下去了！」國民黨立委賴士葆5日在審查「公務人員退休資遣撫卹法」修正草案時如此表示，同黨立委林思銘也說，如今已經到調整期，應該修法讓公務員確保老年醫療需求。但民進黨立委鍾佳濱列舉公務員退休金數據指出，表示目前制度來說，公務員退休金仍高於新進勞工相當多。

白玫瑰反廢死為藍白審大法官人事增底氣 綠籲別偷吃步

由刑案受害者家屬發起的反廢死白玫瑰遊行12月3日舉行，選在10年前讓社會震驚的高雄市師鐸獎女師遇害日走上街頭，矛頭指向憲法法庭「憲判8號」判決及立法院即將舉行的司法院長、副院長及大法官人事案審查、投票。這場遊行在一般上班日舉行，僅吸引近千人參與，聲勢不如2010年9月25日抗議恐龍法官的白玫瑰運動，卻讓主張嚴審大法官人事案，替「被害人權益」發聲的國民黨、民眾黨立委增加一些底氣。

「中國台北」揭兩岸敏感問題 宋思瑤其實不必落淚

由中國大陸奧運桌球名將馬龍領銜的陸生團今天離台。但復旦大學女大生宋思瑤一句「中國台北隊」，讓青鳥與黑熊不開心，陸委會就準備對馬英九基金會開鍘。這算得了狹心症，還是妄想症？一個小女生就讓整個綠營氣急敗壞，讓官老爺們大動干戈，宋思瑤其實真不該落淚，而應捧腹大笑。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。