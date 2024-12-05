選罷法修正案立院挑燈夜審 過程平和
立法院內政委員會今天審查114年度中央政府總預算案，關於中央選舉委員會及所屬單位預算，及審查「公職人員選舉罷免法」修正草案等案，藍綠一早都發出甲動搶發言，經主席協調後共有60多名立委登記發言，雖然會議持續到晚間挑燈夜戰，但過程平和。
由於選罷法修正草案前幾次在內政委員會審查時都引發朝野衝突，立院因此提前在會議室加裝兩道門鎖，由於今天議程還有審查中選會年度預算，民進黨改採文攻戰略，眾多立委登記發言，會議也順利進入委員質詢的階段，一直進行到晚間7點多才順利結束質詢。
中選會主委李進勇對選罷法修正案表示，現行法規沒有窒礙難行之處，有關公民權法治討論應該要站在「憲法」保障公民權立場出發，內政部長劉世芳則表示，如果三政黨沒有太大共識，通過可能性不高。
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