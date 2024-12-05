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蕭副總統接見澳洲智庫 盼深化台澳各領域合作

中央社／ 台北5日電

副總統蕭美琴今天接見澳洲智庫，除感謝訪團在地緣政治環境急速變化之際來訪，也盼能深入討論共同關注議題、捍衛共享價值，以及深化台澳於各領域的合作。

總統府晚間透過新聞稿指出，蕭副總統今天在外交部次長陳立國及駐澳大利亞代表處代表徐佑典陪同下，接見「澳洲戰略政策研究所（ASPI）訪問團」。

蕭副總統致詞時表示，感謝訪團在地緣政治環境急速變化之際來訪，共同討論雙方關注的議題，而當前地緣政治環境急速變化，許多新興因素正影響著大家如何思考國際事務，訪團此行相當及時。

蕭副總統指出，澳洲是台灣非常重要的夥伴，雙方在許多領域合作不斷深化，台灣是澳洲商品第5大市場，也是澳洲能源產品的最大購買國，雙方經貿往來十分密切，且澳洲在「全球合作暨訓練架構」（GCTF）中也貢獻良多，此架構除美國、澳洲和日本等初期成員，加拿大也已正式參與其中。

副總統說，台澳共享民主、自由與人權的價值，但世界各地發生的事件不斷提醒著大家，自由並不是理所當然的，而是必須更加努力來捍衛這項價值。

澳洲 蕭副總統

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