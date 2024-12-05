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接見美外交政策委員會訪團 蕭副總統：堅決捍衛自由民主

中央社／ 台北5日電

美國政府交接之際，副總統蕭美琴今天接見「美國外交政策全國委員會（NCAFP）」訪團。她致詞時表示，台灣民眾堅決捍衛自由與民主，並致力於成為世界的良善力量，也盼能持續貢獻全球供應鏈，有意義參與國際社會。

美國智庫美國外交政策全國委員會訪台，蕭副總統今天在外交部次長陳立國陪同下，於總統府接見NCAFP會長艾略特（Susan M. Elliott）等人。

蕭副總統致詞時指出，多年前經常參加由NCAFP主辦的交流活動，當時是以三方會談的方式進行，提供大家互相了解的機會，多年來，情勢已有所改變，感謝訪團訪台，了解台灣對於地緣政治局勢迅速轉變的觀點。

蕭副總統說，面對國內外諸多挑戰，台灣民眾堅決捍衛自由與民主，經濟貿易也持續蓬勃發展，努力為全球科技供應鏈做出無可替代的貢獻，且台灣同時致力於成為世界的一股良善力量，期盼有意義的參與國際事務並尋求合作。

總統賴清德正出訪3個太平洋友邦，蕭副總統表示，賴總統行程緊湊且成果豐碩，展現「Taiwan can help」的精神，而這些友邦一直以來皆為台灣發聲，支持台灣參與國際事務，並反對台灣被國際社會不公正的排除在外。

蕭副總統也說，政府致力於自我防衛，捍衛台灣的民主和生活方式，同時擴展台灣的國際參與，讓台灣民眾感受到安全及與世界緊密連結。

美國 蕭副總統

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