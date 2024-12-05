政院：台美專案小組已召開多次 定案後對外說明
美國總統當選人川普即將在明年1月20日上任，面對新的執政團隊，行政院長卓榮泰日前就提到責請副院長鄭麗君籌組專案小組召開因應會議，行政院發言人李慧芝5日表示，專案小組會議已經召開多次會議，如果有相關決議，會適時對外說明。
卓榮泰日前指示，由鄭麗君主持專案小組，針對台美經貿、國防、科技合作、民眾交流等議題，提出比現在更積極、更有力量的新方式，在美國政府交接後，強化與美方的接觸與合作。
對於該專案小組的進度，李慧芝表示，台美關係是我國對外關係中非常重要的一環，「我們跟美國已經有非常緊密且共榮的關係」，在美國選舉結果出爐後，院長表示有新的人事就會有新的模式，「我們都希望經貿、科技都能加深合作」。
李慧芝說，卓榮泰上個月提出由鄭麗君召開專案小處會議討論台美未來關係，目前鄭麗君已有多次會議，如果有相關決定，都會適時對外說明。
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