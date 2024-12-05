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內政部修地制法子法 4縣市將增5原民議員席次

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
內政部今在部務會報會後記者會表示，通過「地方立法機關組織準則」第6條、第7條修正草案，將依法制作業程序報請行政院核定後發布施行。圖／內政部提供
內政部今在部務會報會後記者會表示，通過「地方立法機關組織準則」第6條、第7條修正草案，將依法制作業程序報請行政院核定後發布施行。圖／內政部提供

為因應人口減少而導致議員席次驟減，內政部今在部務會報會後記者會表示，通過「地方立法機關組織準則」第6條、第7條修正草案，將依法制作業程序報請行政院核定後發布施行，預估下屆基隆市、新竹市、彰化縣將可增加1位山地原住民議員，雲林縣則增加山地跟平地原住民議員，總數共5名。

內政部今部務會報通過「地方立法機關組織準則」第6條、第7條修正草案，表示這次修法主要是配合今年8月7日「地方制度法」第33條修正公布，在不影響現有區域議員及平地原住民議員席次的修法意旨下，於「地方立法機關組織準則」增訂無山地鄉的縣（市）山地原住民議員席次計算規定，並修正區域議員席次對應的人口數等規定。

內政部表示，這次修正重點包括縣（市）扣除原住民人口介於40萬至70萬，可增加1席區域議員所需的人口數為3萬人，並明定區域議員除因人口下降至母法規定的較低人口級距外，以2022年選出名額為準；明定依母法計算縣（市）平地原住民議員名額少於本屆名額且平地原住民人口多於4萬人者，仍以2022年選出的名額為準。

內政部指出，這次修正也參照平地原住民議員名額計算規定，增訂山地原住民議員席次計算及原住民議員保障規定，無山地鄉縣（市）山地原住民人口1500人以上，選出山地原住民議員1人；超過1萬人者，每增加1萬人增1人；無山地鄉縣（市）山地原住民、平地原住民人口均未達1500人，但原住民人口合計達2千人，選出原住民議員1人。

內政部指出，修正草案將依法制作業程序報請行政院核定後發布施行，未來發布施行後，預估下屆基隆市、新竹市、彰化縣及雲林縣將可增加1位山地原住民議員，以保障山地原住民參政，也解決因人口減少而議員名額驟減問題。另雲林縣平地原住民因人口自然增加，也將增加1席次。

內政部 原住民 議員

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