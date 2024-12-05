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藍盼別再砍公務員退休金 綠堅持現制不改

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨立委賴士葆5日強調，不要再砍公務人員退休金，但綠委認為要維持現制，公務員退休金普遍仍高於多數受薪階級。圖／直播截圖
國民黨立委賴士葆5日強調，不要再砍公務人員退休金，但綠委認為要維持現制，公務員退休金普遍仍高於多數受薪階級。圖／直播截圖

公務員退休金已經被砍2千多億，不要再砍下去了！」國民黨立委賴士葆5日在審查「公務人員退休資遣撫卹法」修正草案時如此表示，同黨立委林思銘也說，如今已經到調整期，應該修法讓公務員確保老年醫療需求。但民進黨立委鍾佳濱列舉公務員退休金數據指出，表示目前制度來說，公務員退休金仍高於新進勞工相當多。

立法院司法法制委員會5日排審「公務人員退休資遣撫卹法」修正草案，國民黨盼停砍軍公教退休年金，雖然藍綠都發動甲動，但一早委員會開會時並未發生衝突。

藍：退休公務員快活不下去

提案修法的國民黨立委賴士葆強調，過去年改召集人、前副總統陳建仁曾說「軍公教勞都要一起改」，但如今勞保尚未改革，公務員已經被砍2千多億，而且政府還要挹注勞保3800億，他們希望不要再砍公務員退休金；國民黨團書記長林思銘也說，修法調整退休金的時候已經到了，退休金再砍公務員已經活不下去。

但民進黨立委鍾佳濱認為，112年公務員平均實支月退休金5.85萬，其中退休教授5.9萬、國小教師5.1萬，但目前以勞工來說，職場新鮮人平均月薪3.1萬，新進教師也大約在4到5萬，可見退休公務員雖然所得替代率下降，但因為公務員本薪隨著物價調整，因此退休公務員的退休金的量仍相當足夠。

下降所得替代要有配套

針對本日修法，全教總則發新聞稿指出，107年改主要有以下問題：「選擇性改革」、「雙重標準」、「替代率天花板衍生諸多亂象」、「違反制度原理」、「影響師資新陳代謝」，希望國會能導正。針對修法要求停止逐年下降所得替代率，全教總表示支持，但預計節省挹注經費就會出現其他財務缺口，呼籲要有配套措施。

全教總也指出，「107年改」後，新進公教人員自112年7月1日起改採所謂「個人專戶制」，政府放棄原「確定給付制」改採「確定提撥制」，也正式宣告政府放棄其雇主責任，這是極為重大的制度變革，政策法制化之前，理應有更為全面與深入的社會對話。

林思銘在質詢時表示，如今物價調整以外，老年的醫療支出費用也會比年輕時提高，但當初進行年金改革時就沒有考慮到這點，希望能夠在如今到達5年的檢討周期時修法調整，不要再砍公務員退休金了。

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