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國發基金績效遭質疑 綠委盼可分級發放

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
立法院5日討論國發會預算，藍綠立委對國發基金與相關辦公室預算提出質疑。圖／直播截圖
立法院5日討論國發會預算，藍綠立委對國發基金與相關辦公室預算提出質疑。圖／直播截圖

國發基金的目的不是獲利為主，盼立委們能讓政府協助年輕人創新！」國發會主委劉鏡清5日在審查預算時，面對立法院質疑國發基金成效時如此回應。民進黨召委邱志偉回應說，國發基金有關直接投資與創業投資的部分要抓緊一點，但可針對中小企業援助門檻可放寬，盼國發會盡速調整。

劉鏡清：國發基金非完全獲利

立法院經濟委員會5日審查國發會預算，有關國發基金近日遭在野黨質疑投資成效，甚至成立調查委員會，劉鏡清在備詢時表示，一般基金投資目的是獲利，但國發基金是希望鼓勵中小企業與年輕人創業，若都用獲利來評估投資成效，對年輕人來說不太公平，目前國發基金獲利288億，扣除台積電的部分後也還有90億，盼能幫助更多年輕人。

「不然我們同仁不太敢審投資案。」劉鏡清表示，目前創業天使辦公室明年一定會設立，相關預算也會進行檢討。不過民進黨召委邱志偉表示，創業投資的部分還是要保持績效，中小企業扶助的部分可不以獲利或盈餘作為完全判斷是否援助的依據。

綠委：需設投資階段與門檻

同黨立委陳亭妃則說，創業天使投資方案就是要扶持創新產業，但國發基金在審核的時候應該分階段處理，例如說初步可以協助企業到什麼程度，然後若企業達標，後續才能獲得其他比較好的補助等等，需要有階段性的調整與門檻，若相關規定能設立更清楚，才有機會排除各界疑慮。

國民黨立委楊瓊瓔則說，許多中小企業附近的小吃攤現在晚上生意不佳，因為製造業接不到訂單，加上美國總統川普即將上任，將加徵關稅下恐影響更大，目前政府雖然以大帶小，但也希望在基金上能對中小企業更多幫助。<

劉鏡清承諾，會回去檢討國發會相關預算，委員會也決議部分預算等到國發會改正後，再決定是否解凍。

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中小企業 創業 國發基金

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