青鳥宴經費來自族語獎勵金？原民會澄清未獨厚特定教會

台灣基督教長老教會舉辦的「青鳥宴」，日前在立法院旁的濟南路一段舉行台北場，席開100桌。無黨籍立委高金素梅揭露，原民會動用捐助族語教會獎勵計畫的科目，近兩年來補助長老教會近2億元，難怪底氣這麼足，讓他們可以到全省各地辦華青鳥宴，罷免在野黨立委。原民會今發聲明駁斥，指各獎勵金均依相關規定核銷，原民會更委託會計師事務所定期現地查帳。

高金素梅指出，原民會捐助長老教會推動族語發展，且不用計畫、績效，也不用核銷。原民會今日嚴正表示，全國原住民族各教派的教會（堂）近900間，其中基督長老教會占近6成；113年度向原民會申請族語教會獎勵計畫的原住民族教會（堂）共計有506間，其中長老教會有300間，約占6成，比例與教會（堂）數相當。而各獎勵金均依相關規定核銷，原民會更委託會計師事務所定期現地查帳，與立法委員所稱捐助長老教會占七成，且不需績效及經費核銷程序等，實與事實不符，特此澄清。

原民會表示，「原住民族教會推動語言發展獎勵計畫」自111年起召開7場次分區座談會，邀集全國基督長老教會、天主教會、拿撒勒人會、中華循理會、基督復臨安息日會、真耶穌教會、浸信會及獨立教會等教派，近900間教會（堂）參與，共同規畫獎勵項目及方式，並鼓勵各教會（堂）透過總會、區會、堂區或個別等方式向原民會提出申請計畫書。

原民會進一步聲明，該計畫獎勵項目包含族語證道、族語主日學、族語詩歌以及營造族語使用環境等，針對獎勵計畫控管機制，除透過全國原住民族語言推廣人員進駐各教會（堂）輔導及協助外，並由專業會計師事務所定期進行經費查核工作，其經費用途及核銷均符合規定。