韓國瑜接見「友邦駐聯合國常任代表訪台團」 感謝為台灣正義發聲

立法院長韓國瑜今天接見「友邦駐聯合國常任代表訪台團」，感謝友邦駐聯合國大使為台灣正義發聲，堅定力挺台灣。訪問團團長帛琉常代大使塞德表示，台灣被排除在聯合國及其體系之外是不公不義，她和訪問團成員保證，絕對會持續在聯合國相關體系為台灣發聲、為台灣仗義執言。

友邦駐聯合國常任代表訪台團成員包括塞德（Ilana Seid）、聖露西亞常代大使倫芭利（Menissa Rambally）、吐瓦魯常代大使雷佛（Tapugao Falefou），以及聖克里斯多福及尼維斯常代大使威廉斯（Mutryce Williams）。

立法院長韓國瑜致詞時表示，台灣的國際空間非常困難，感謝友邦駐聯合國大使為台灣正義發聲，這對中華民國非常重要，台灣人民和善，對人熱情，希望這股和善與熱情的力量，在國際舞台上讓更多國家和人民了解，台灣是一個多麼友善的國家。