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韓國瑜接見「友邦駐聯合國常任代表訪台團」 感謝為台灣正義發聲

攝影中心／ 記者林俊良／即時報導
立法院長韓國瑜（右三）今天接見「友邦駐聯合國常任代表訪台團」，與訪問團團長帛琉常代大使塞德（左三）握手，感謝友邦駐聯合國大使為台灣正義發聲。記者林俊良／攝影
立法院長韓國瑜（右三）今天接見「友邦駐聯合國常任代表訪台團」，與訪問團團長帛琉常代大使塞德（左三）握手，感謝友邦駐聯合國大使為台灣正義發聲。記者林俊良／攝影

立法院韓國瑜今天接見「友邦駐聯合國常任代表訪台團」，感謝友邦駐聯合國大使為台灣正義發聲，堅定力挺台灣。訪問團團長帛琉常代大使塞德表示，台灣被排除在聯合國及其體系之外是不公不義，她和訪問團成員保證，絕對會持續在聯合國相關體系為台灣發聲、為台灣仗義執言。

友邦駐聯合國常任代表訪台團成員包括塞德（Ilana Seid）、聖露西亞常代大使倫芭利（Menissa Rambally）、吐瓦魯常代大使雷佛（Tapugao Falefou），以及聖克里斯多福及尼維斯常代大使威廉斯（Mutryce Williams）。

立法院長韓國瑜致詞時表示，台灣的國際空間非常困難，感謝友邦駐聯合國大使為台灣正義發聲，這對中華民國非常重要，台灣人民和善，對人熱情，希望這股和善與熱情的力量，在國際舞台上讓更多國家和人民了解，台灣是一個多麼友善的國家。

塞德代表友邦駐聯合國常任代表訪台團致詞時指出，非常榮幸能夠拜訪立法院，感謝韓國瑜和跨黨派立委接待。她表示，這次訪台是為了更加了解台灣和相關政策，特別是在醫藥衛生和國防領域的相關政策，有許多台灣提出來的政策都是福國利民，我們小國可以跟台灣學習。

立法院長韓國瑜（右五）今天接見「友邦駐聯合國常任代表訪台團」，與代表團合影留念。記者林俊良／攝影
立法院長韓國瑜（右五）今天接見「友邦駐聯合國常任代表訪台團」，與代表團合影留念。記者林俊良／攝影

立法院 聯合國 韓國瑜

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