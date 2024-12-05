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立院成立影視產業促進會 陳慕義：價值比價格重要

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
立院今成立「台灣國會影視文化產業從業者權益促進會」，藝人陳慕義說，對於影視文化從業人員而言，重點不在價格而在價值。圖／聯合報系資料照片
立院今成立「台灣國會影視文化產業從業者權益促進會」，藝人陳慕義說，對於影視文化從業人員而言，重點不在價格而在價值。圖／聯合報系資料照片

民進黨立委郭昱晴今天成立「台灣國會影視文化產業從業者權益促進會成立大會」，期望未來凝聚業界與從業者共識，兼顧產業特殊性與台灣影視文化產業從業者權益，促進我國相關政策制定，並務實保障從業者的工作環境安全。藝人陳慕義說，真正創作者能擁有的機會，若被各權勢逐層分掉，就被稀釋，對於影視文化從業人員而言，重點不在價格而在價值。

立法院「台灣國會影視文化產業從業者權益促進會」今天成立，邀請副會長柯志恩、林楚茵、張啓楷、張嘉郡等藍綠白三黨30餘位立委，跨黨派共同支持影視文化產業從業者權益，並邀請業界專業人士包括藝人陳慕義、陳嘉行、青藝盟總監李婉瑜、導演李嘉元、文化部長李遠等人到場。

郭昱晴表示，促進會的成立將是凝聚業界共識、推動修法、強化溝通的第一步。2022年神仙谷意外發生，引起社會對影視從業者勞權、職安的關注，也提醒大家，在票房和獎項的風光背後，還是存在著超長工時、不合理酬勞、無合約欠薪等處處潛伏的勞安危機。

郭昱晴說，今天邀請許多業界代表、同樣待過影視圈的柯志恩委員，與其他相當重視影視勞安的委員們，就是要一同向部會喊話，台劇愈來愈好看，但背後從業者的辛苦也要讓大家看到；期望年輕人投入產業，但職安教育也應該從課程扎根。

陳慕義則分享影視文化產業同業的辛勞，例如電影的早上六點出門，隔天早上六點才回家；做電視的全身髒兮兮，回家一趟換個內衣褲就要出門；寫劇本的日夜埋頭，賺沒多少錢；電視上有名的人，實際上領到的錢卻非常少。

陳慕義強調，對於影視文化從業人員而言，重點不在價格而在價值。如果整個產業對種族、語言、職業、族群、性別、家庭、政黨的傾向持續扭曲，從業人員不管幕前幕後，只要不改變這個文化，就是會很慘。就像輔導金、獎項的評審，如果讓各權勢、公會等的人一個分掉一個，真正的創作者能擁有的機會就被稀釋。因此，工作辛苦是其次，價格也是其次，重要的還是「價值」。

影視 柯志恩 郭昱晴

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