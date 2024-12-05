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黃國昌暢所欲言但綠委被消音 蔡易餘批徐欣瑩議事主持不公

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
針對國民黨欲修選罷法，民進黨立委蔡易餘表示，面對修法提案已有準備。圖／聯合報系資料照片
針對國民黨欲修選罷法，民進黨立委蔡易餘表示，面對修法提案已有準備。圖／聯合報系資料照片

立法院內政委員會今排審選罷法修法草案，民進黨立委蔡易餘因不滿發言時間過短，且麥克風被強制消音，槓上主持會議的國民黨立委徐欣瑩，雙方僵持不下，徐欣瑩宣布休息。蔡易餘透過臉書表示，徐欣瑩昨天給黃國昌暢所欲言15分鐘，他多講2分鐘就被打斷質詢，難道又要停止討論，直接送出委員會嗎？

立法院內政委員會今天審查選罷法修法草案，藍綠都祭出甲級動員備戰，原本朝野一團和氣，輪流上台質詢，民進黨立委黃捷、蔡易餘質詢時都不滿時間過短，無法充分答詢議題。徐欣瑩則解釋，今天登記質詢人數較多，必須尊重排在後面的質詢委員，隨即將麥克風消音，引發蔡易餘不滿，持續站在發言台不願離去。

蔡易餘指出，人家都說文章要有起承轉合，他的發言才在轉的階段，正講到釋字499號解釋文想要好好詢問主管機關，徐欣瑩不理會、直接請議事人員關閉他的麥克風。

蔡易餘表示，平常委員會即便超過預定發言時間，都是召委出聲制止，也不會把麥克風靜音，靜音會導致議事錄無法紀錄發言內容。

蔡易餘質疑，昨日同樣內政委員會，徐欣瑩讓黃國昌暢所欲言15分鐘，今日他也多講了2分鐘，只請求再給1分鐘收尾，但徐欣瑩直接宣布休息，打斷他的質詢。這樣議事主持的公平性在哪裡？還是又停止討論直接送出委員會，沒收人民罷免權？

徐欣瑩 蔡易餘 選罷法

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