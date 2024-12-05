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韓國瑜接見友邦駐聯合國常任代表團 感謝為台發聲

中央社／ 台北5日電
立法院長韓國瑜今天接見「友邦駐聯合國常任代表訪台團」，感謝友邦駐聯合國大使為台灣正義發聲，堅定力挺台灣。本報資料照片
立法院長韓國瑜今天接見「友邦駐聯合國常任代表訪台團」，感謝友邦駐聯合國大使為台灣正義發聲，堅定力挺台灣。本報資料照片

立法院韓國瑜今天接見「友邦駐聯合國常任代表訪台團」，感謝友邦駐聯合國大使為台灣正義發聲，堅定力挺台灣。訪問團團長、帛琉常代大使塞德表示，台灣被排除在聯合國及其體系之外是不公不義，她和訪問團成員保證，絕對會持續在聯合國相關體系為台灣發聲、為台灣仗義執言。

友邦駐聯合國常任代表訪台團2日至7日訪問台灣，訪團成員包括塞德（Ilana Seid）、聖露西亞常代大使倫芭利（Menissa Rambally）、吐瓦魯常代大使雷佛（Tapugao Falefou），以及聖克里斯多福及尼維斯常代大使威廉斯（Mutryce Williams）。

塞德今天中午率團到立法院拜會韓國瑜，國民黨立委陳永康、民進黨立委張雅琳、民眾黨立委吳春城到場，代表各黨團一同接待外賓。

韓國瑜致詞時表示，台灣的國際空間非常困難，感謝友邦駐聯合國大使為台灣正義發聲，這對中華民國非常重要，台灣全民心存感謝。

韓國瑜說明，台灣人民和善，對人熱情，希望這股和善與熱情的力量，在國際舞台上讓更多國家和人民了解，台灣是一個多麼友善的國家。

塞德代表友邦駐聯合國常任代表訪台團致詞時指出，非常榮幸能夠拜訪立法院，感謝韓國瑜和跨黨派立委接待，也希望未來有機會能在美國紐約與韓國瑜碰面。她表示，這次訪台是為了更加了解台灣和相關政策，特別是在醫藥衛生和國防領域的相關政策，有許多台灣提出來的政策都是福國利民，「我們小國可以跟台灣學習」。

塞德提到，她和訪問團成員保證，絕對會持續在聯合國相關體系為台灣發聲、為台灣仗義執言。台灣被排除在聯合國及其體系之外是不公不義，尤其聯合國今年的會議主題是「不遺落任何人」（Leave No OneBehind），但是台灣人民卻被聯合國體系遺落。

塞德強調，「謝謝台灣過去一直是我們國家忠實的朋友，我們絕對會為台灣在國際舞台持續發聲」，包含聯合國、世界衛生組織、國際民航組織及其他聯合國專門機構。

立法院 聯合國 韓國瑜

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