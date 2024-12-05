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2024醫療科技展開幕 韓國瑜喊明年到瑞士「讓台灣醫療走出去」

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
2024年台灣醫療科技展開幕，立法院長韓國瑜說，醫療科技展能讓台灣的醫療技術、設備、人才，不要再錦衣夜行。記者許正宏／攝影
2024年台灣醫療科技展開幕，立法院長韓國瑜說，醫療科技展能讓台灣的醫療技術、設備、人才，不要再錦衣夜行。記者許正宏／攝影

醫療產業被期許成為下一個護國群山，立法院長韓國瑜今出席2024年台灣醫療科技展開幕活動表示，台灣近百年來最優秀的人才都在醫學界，「中華民國醫療太強、外交太弱」，有好的技術、設備、人才，不應錦衣夜行；每年到瑞士日內瓦參加世界衛生大會，都只開記者會草草結束，明年要直接在當地租場館，讓台灣的醫療走出去。

2024年台灣醫療科技展今天在南港展覽館舉行，韓國瑜首次以立院院長身分出席，致詞表示，台灣的醫療很棒，能將最耀眼的一面展現在國外所有嘉賓面前，心中說不出來的高興，畢竟台灣過去100多年來，一流的人才都投入醫學界，社會上也認為行醫是最光榮、最棒的選擇。

「可是我們的擔憂在哪裡？」韓國瑜直言，中華民國的「醫療太強、外交太弱」，我們的技術太棒，但是全世界知道太少，所以今天在南港舉辦台灣醫療科技展，非常重要，讓台灣的醫療技術、設備、人才，不再錦衣夜行，能跟全世界一起分享。

韓國瑜說，他曾告訴立法院副院長江啟臣，每年到瑞士日內瓦參加世界衛生大會，都只是開個記者會就結束、草草收場，資源太浪費，應該要走出去，明年直接到日內瓦租借當地場館，把台灣的醫療帶出去；另外，也建議行政院，外交部次長中應有一人具備醫療背景，才能結合醫療、外交與經濟，「讓台灣的醫療不要像過去幾十年來，技術好卻沒有辦法聞達於諸侯、沒有辦法讓世界各國了解，這是極其大的無形損失」。

韓國瑜強調，台灣不光只有半導體，還有許多隱形冠軍，甚至引以為傲的醫療技術，期許大家一起把台灣醫療科技展辦得空前成功，也讓台灣醫療能夠風風光光地走出去，跟全世界一起分享。

經濟部長郭智輝則指出，打造「健康台灣」是賴清德總統提出願景，希望未來8年內國人平均餘命，可以從79歲提升到82歲，也要讓國人活著健康，能走、能動，健康長壽。

隨著AI快速發展，智慧醫療是各國爭相投資的重點項目，郭智輝說，從藥物開發、病灶診斷分析、治療、甚至於健康照護、醫務管理等，AI將大幅改變醫療科技的面貌，透過政府與產業的共同努力，建構全面且多元的大健康產業鏈，可成為台灣的下一個護國群山。

台灣醫療科技展自2017年舉辦，目前是台灣第6大國際會展，每年吸引超過15萬人次， 約3000位國際專業人士。今年三大主題是Medtech、Biotech與Healthtech，將展示台灣自主開發的最新AI醫療應用產品，包括創新的診斷技術、精準的疾病早期檢測、治療技術及高效率的醫療管理系統等，期待創新技術帶來醫療品質與效率全面提升。

2024年台灣醫療科技展開幕，立法院長韓國瑜（左2）強調，台灣不光只有半導體，還有許多隱形冠軍，要讓台灣的醫療產業走出去。記者許正宏／攝影
2024年台灣醫療科技展開幕，立法院長韓國瑜（左2）強調，台灣不光只有半導體，還有許多隱形冠軍，要讓台灣的醫療產業走出去。記者許正宏／攝影
2024年台灣醫療科技展開幕，生策會董事長王金平（前）出席開幕典禮。記者許正宏／攝影
2024年台灣醫療科技展開幕，生策會董事長王金平（前）出席開幕典禮。記者許正宏／攝影
2024年台灣醫療科技展開幕，生策會長翁啟惠說，未來更將擴大AI創新科技投入 生醫產業的發展。記者許正宏／攝影
2024年台灣醫療科技展開幕，生策會長翁啟惠說，未來更將擴大AI創新科技投入 生醫產業的發展。記者許正宏／攝影
2024年台灣醫療科技展開幕，經濟部長郭智輝指出，透過政府與產業的共同努力，建構全面且多元的大健康產業鏈，可成為台灣的下一個護國群山。記者許正宏／攝影
2024年台灣醫療科技展開幕，經濟部長郭智輝指出，透過政府與產業的共同努力，建構全面且多元的大健康產業鏈，可成為台灣的下一個護國群山。記者許正宏／攝影
2024年台灣醫療科技展開幕，生策會董事長王金平表示，衛福部從2017年第一屆就支持並共同主辦，打造全球首創以醫院為主體的會展。記者許正宏／攝影
2024年台灣醫療科技展開幕，生策會董事長王金平表示，衛福部從2017年第一屆就支持並共同主辦，打造全球首創以醫院為主體的會展。記者許正宏／攝影
2024年台灣醫療科技展開幕，主辦單位表示，台灣醫療科技展自2017年舉辦以來，已成為台灣第六大國際會展。記者許正宏／攝影
2024年台灣醫療科技展開幕，主辦單位表示，台灣醫療科技展自2017年舉辦以來，已成為台灣第六大國際會展。記者許正宏／攝影
2024年台灣醫療科技展開幕，今年的醫療科技展，將展示台灣自主開發的最新AI醫療應用產品，包括創新的診斷技術、精準的疾病早期檢測、治療技術以及高效率的醫療管理系統等。記者許正宏／攝影
2024年台灣醫療科技展開幕，今年的醫療科技展，將展示台灣自主開發的最新AI醫療應用產品，包括創新的診斷技術、精準的疾病早期檢測、治療技術以及高效率的醫療管理系統等。記者許正宏／攝影

日內瓦 醫學 韓國瑜

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