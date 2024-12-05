罷免同意票須超過被罷者當選票 李進勇：創世界獨一無二

立法院內政委員會今排審選罷法，重點在於罷免同意票須超過被罷免者當選票數。中選會主委李進勇今表示，這樣的立論有問題，如果通過修法，台灣會創下在全世界獨一無二的罷免制度。

民進黨立院黨團書記長蔡易餘質詢時表示，罷免同意票須超過被罷免者當選票數，雖然高雄市前市長韓國瑜罷免案是一個案例，但以近年罷免案的投票率，沒有一次大於普選的投票率，並列舉王浩宇罷免案及黃捷罷免案。蔡說，國民黨立委提案罷免同意票須超過被罷免者當選票數，若設下這個門檻，以後要罷免就不太可能。

李進勇表示，選罷法並無限制罷免投票率的門檻，不能因投票率低就否定罷免投票效力，因此不能硬把選舉的投票率、得票數拿來強壓罷免投票的同意票票數，且當初選舉投票支持的人，可能也會轉向支持罷免，「不能這樣比。」

李進勇指出，即使修法通過等到下一屆立法院再實施，也不該這樣做，立論有問題，用這樣的票數比較，台灣會創下在全世界獨一無二的罷免制度。

許宇甄說，現在罷免制度有成案條件低、通過門檻低的缺失，恐讓罷免變成有心人的政治工具。李進勇則說，所謂少數否決多數的講法太過簡單，且基礎事實不一樣，提出的方案用得票數做比較，確實立論有問題。