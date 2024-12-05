影／新光小公主吳欣盈赴北檢作證政治獻金案 複訊後請回：非常順利

「新光小公主」吳欣盈今天以民眾黨主席柯文哲涉政治獻金案證人身分，至台北地檢署接受複訊，下午1時許檢察官訊問後請回，吳欣盈表示，「作證過程非常順利，偵查不公開，感謝大家關心」。

台北地檢署偵辦京華城案及政治獻金案，今天首度以證人身分約談「新光小公主」吳欣盈到案說明，釐清民眾黨政治獻金細節。吳欣盈在北檢門口說，「我今天只是要跟大家說，剛剛進行的非常順利，偵查不公開，也感謝大家的關心，謝謝你們，謝謝」。

檢廉調偵辦京華城案、政治獻金部分進入尾聲，檢調今首度約談吳欣盈，了解吳家人給民眾黨的政治獻金細節，今日作證內容與北士科案無關。

柯文哲競選總統時，曾公開說沒拿過副手吳欣盈家族一毛錢，但卻被爆出吳家人、吳欣孟曾於2022年遞補立委前曾捐款給民眾黨24萬4800元，另外媒體也報導，吳欣盈母親擔任負責人的企業從2019年起捐贈民眾黨政治獻金共新台幣144萬。