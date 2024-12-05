川普當選台灣提合作新模式 政院：專案小組已多次開會
川普當選美國總統，明年1月20日上任，行政院長卓榮泰日前指示副院長鄭麗君組成專案小組，針對台美經貿、國防、科技合作、民眾交流等議題，在1個月內提出合作新模式。行政院指出，現已召開多次會議，若有相關決定，都會適時對外說明。
美國候任總統川普正陸續籌組新團隊，卓榮泰盼發展出台美合作新模式，在美國政府交接後，強化與美方的接觸與合作。
針對專案小組開會進度與結論，行政院發言人李慧芝指出，台美關係是我國對外關係中非常重要的一環，雙方已有非常緊密且共榮的關係，美國選舉結果出爐後，卓揆認為，新的人事就會有新的模式，我方也希望經貿、科技都能加深合作。
李慧芝指出，卓揆上個月提出由副院長鄭麗君召開專案小處會議，討論台美未來關係，目前已有多次會議，如果有相關決定，都會適時對外說明。
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