日經亞洲：台灣若遇風險 立陶宛準外長表態將協助
「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，立陶宛準外交部長布德里斯表示，台灣未來幾年將面臨諸多風險，立陶宛將借鑑自身過去被蘇聯占領時所汲取的經驗來協助台灣。
布德里斯（Kestutis Budrys）現為立陶宛國家安全顧問，即將出任外交部長。「日經亞洲」日前專訪布德里斯時問到，立陶宛透過和台灣互設代表處深化雙邊關係，能夠帶來哪些好處。
布德里斯表示，立陶宛從過去被蘇聯占領的經歷中學到許多教訓，並稱台灣未來幾年將面臨諸多風險，「如果立陶宛過去實務經驗中，有任何能幫上台灣的地方，我們已準備好提供協助」。
布德里斯說：「這是捍衛民主的基本責任。我們深知捍衛民主的意義，也了解這將會多麼痛苦，以及需要付出多大的代價。」
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