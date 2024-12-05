影／曹興誠力挺「香港議會」與「自由香港宣言」

香港議會籌備委員會，今天在台大校友會館舉行說明「自由香港宣言」記者會，提出港人5大要求，分別是主權在民，真香港人治港；滅共，將中共立法定為跨國犯罪集團；法治，憲政與司法獨立；民主，定期雙普選；普世價值，自由、人權、平等、博愛。聯電前董事長曹興誠出席力挺。

香港議會籌備委員會的「自由香港宣言」表示，基於「公民權利和政治權利國際公約」確認的普世價值，當任何力量試圖建立侵害香港人天賦人權的政府，香港人有權依據聯合國憲章第一條的自決原則，抵抗並拒絕承認政府做為香港市民的合法代表，只有香港人自主、自決和自治，香港的未來才能掌握在全體香港市民手中，香港在與國際社會長期合作的前提下，成立一個國際認可的民選政府，才能實現長遠的光輝未來。

聯電前董事長曹興誠力挺「香港議會」與「自由香港宣言」，曹興誠表示，中共可能很快就會崩潰，中國各地在中共崩潰之後可依「主權在民」原則，「哪個地方主權就是哪個地方人民的」，而要掌握主權要先有議會組織，所以「香港議會」還可為中國各地提供參考。因為主權在民，若要掌握主權，應先有議會組織，聯合國憲章1948年通過就講，哪個地方主權就是哪個地方人民的，叫主權在民，所以香港的主權是香港人的，北京的主權是北京人的，湖南的主權是湖南人的，那麼，中共垮台以後，要宣揚這樣的理念，讓所有的人他自己能夠掌握自己的主權。