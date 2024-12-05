公務人員退休資遣撫卹法 藍綠委員標語表達訴求

立法院司法及法制委員會今天排審「公務人員退休資遣撫卹法」部分條文修正草案，邀銓敘部長施能傑列席報告並備詢，針對國民黨立委提案停砍公務員退休金、停止所得替代率逐年降低，銓敘部書面報告指出，這將使退撫基金用罄年度提早4至5年發生，未來50年挹注金額預計減少2800億元，故「不建議採行」。

銓敘部長施能傑表示，今年所有每年退休者大概7成以上每月退休金高於5.1萬元，大概是現職公務人員本俸加專業加給的8成，比民間月經常薪資4.58萬元較高，也比勞保與勞退加起來還高，所以再停止調降，其實數字應該會更高。

施能傑強調修法希望跟現職人員待遇做連動，所有退休人員的退休金都是跟著CPI來連動，不是跟現職人員，目前已經入法，現在是正負5%，對於退休人員絕對有保障。