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撤銷桃市府SRF禁令民意炸鍋 立委批經濟部演戲「橫柴入灶」

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
經濟部撤桃市府SRF入園禁令，立委涂權吉批評經濟部演戲說一套做一套。圖／取自涂權吉臉書
經濟部撤桃市府SRF入園禁令，立委涂權吉批評經濟部演戲說一套做一套。圖／取自涂權吉臉書

桃園市府對三家SRF業者入園禁令，又遭經濟部訴願會撤銷，引起觀音民意炸鍋，立委涂權吉今天上午批評，「經濟部從頭到尾都在演戲、說一套做一套」，一邊說主導權在桃園市府，桃市府做出決定要求業者補齊程序，經部又說不行，他呼籲部懸崖勒馬，遵循市府決定程序正義，否則民意無法接受。

涂權吉說，當初是前經濟部長王美花找前市長鄭文燦開專案會議，要求以國家重大能源政策入園，市府經發局以SRF不符規定不允許入園，經濟部發推薦函專案入園、因民意反彈撤回推薦函，也就是沒有專案入園，市府因此要求業者走完程序正義規定，並非不讓入園，未料SRF業者不走完程序正義，卻提出訴願，經濟部竟又同意。

他批評，經濟部球員兼裁判「橫柴入灶」，躲在後面說由桃園市府決定，結果桃市府決定，業者提訴願，經部就同意，他之前在立院質詢經濟部長郭智輝，業者是否應補齊程序，郭親口說「應要補完程序正義」，經部訴願會駁回桃園市府決定，理由很牽強，難道是在打臉郭智輝。

涂權吉表示，經濟部、環境部既然把SRF摒除再生能源之外，SRF就沒立場入園，如今證明，經部一邊說沒有主導權，一邊說主導決定權在桃園市府，市府明確做出決定要求業者完備程序，經部又說不行，只能說中央從經濟部到環境部都在護航財團，引起觀音鄉親反彈，他呼籲經部懸崖勒馬，遵循當初市府主管單位要求完備之前未完程序，而非強制讓SRF興建，等到排放空汙再來檢驗，「這樣是民意無法接受的」。

SRF 桃園

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