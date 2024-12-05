爭議不只代孕 婦兒盟：人工生殖法修正草案難杜絕棄養

立法院社福及衛環委員會今日排審人工生殖法草案，是否與代理孕母脫鉤成為攻防重點，但其餘條文仍有其爭議。全國婦兒團體聯盟發布聲明指出，衛福部與各黨團的修正草案，均未能充分考量兒童最佳利益與社會公平，恐造成孩子遭棄養、身份認定不明等問題，呼籲立法院持續對話、審慎修法，以維護台灣女性、兒童權益。

衛福部與國民黨立委提出的修法草案條文，要求生殖機構保存捐贈者資訊，卻規定「不得包含捐贈人資料」。婦兒盟副秘書長單信愛指出，此舉是直接剝奪子女了解自身血統來源的權利，且草案中並無任何查詢機制，這恐讓子女在成長過程中，面臨身分認同與心理健康危機，呼籲修法應以兒童最佳利益為原則，補足「血緣知悉權」漏洞，避免對人工生殖子女造成長遠危害。

至於民進黨委員提出版本，規範配偶其中一方同意後，使用他人捐贈細胞所生的子女可視為婚生子女，且婚姻撤銷或失效，仍可如此認定。單信愛表示，此規範是子女身分、侵權保障的重大漏洞，且草案對單親母親、非婚生子女身份認定隻字未提，讓其權益陷入法律空白，對同性配偶親權也沒有明確規範，若草案通過，恐引發大量爭議，讓使用人工生殖技術的家庭，面臨身份、侵權不確定風險。

婦兒盟表示，草案缺陷已威脅人工生殖子女的基本權益與法律地位，呼籲修法必須全面考慮不同家庭結構的需求，補足法律空白，完善每位人工生殖子女的合法身份與親權保障，避免未來引發更多法律糾紛和社會問題。

另外，針對棄養子女問題，衛福部版本草案規定，處罰20至100萬罰鍰。單信愛表示，此規定不足以阻卻代孕子女被棄養的可能性，代孕子女出生登記、撫養責任必須有更嚴謹法律約束，不應停留在罰款層面，應全面檢視責任分配，確保兒童權益不被忽視，才是符合兒童最佳利益的作法。