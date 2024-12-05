柯文哲政治獻金案 北檢傳新光公主吳欣盈作證

台北地檢署偵辦京華城案及政治獻金案，今天首度以證人身分約談「新光小公主」吳欣盈到案說明，釐清民眾黨政治獻金細節，今早經吳欣盈調查局訊問後，已送至北檢由檢察官訊問中。

柯文哲在競選總統時，曾公開說沒拿過副手吳欣盈家族一毛錢，但卻被爆出吳家人、吳欣孟曾於2022年遞補立委前曾捐款給民眾黨24萬4800元，另外媒體也報導，吳欣盈母親擔任負責人的企業從2019年起捐贈民眾黨政治獻金共新台幣144萬。

2024年總統大選，柯文哲代表民眾黨參選總統，事後被查出大選期間，競選經費透過多筆「授權金」方式轉入「木可公關」，金額達1300萬，而「木可公關」董事長李文娟正是時任柯競辦財務總管李文宗的妹妹，並質疑木可販賣商品所取得的錢，不但沒回流民眾黨，反而是民眾黨以各種名目，支付上千萬給木可。

檢調今首度約談吳欣盈，了解吳家人給民眾黨的政治獻金細節。