人工生殖法立院綠白互嗆 陳昭姿：代孕出生的小孩更快樂

立法院社福及衛環委員會今排審人工生殖法草案，民進黨立法委員林淑芬質詢時，點名民眾黨立委陳昭姿以2004年、2012年舉行的公民會議為由支持代孕，但當年報導卻提到，陳昭姿認為僅20人參與的公民審議會不具代表性，陳昭姿在座位上大聲回嗆：「我沒有這樣說」。

衛福部修正草案原已納入代理孕母，後續雖在民進黨立委反對下，政策轉彎，改以人工生殖與代孕脫鉤處理。但包含陳昭姿在內，許多委員仍提出應將代孕納入修法。陳昭姿在委員會外受訪時表示，自己不承認說過公民審議會不具代表性，當年會議由數千位報名民眾隨機取樣，且過程中他們對議題完全知情，也可自由提問，所做出的決定就是支持代孕。

衛福部長邱泰源承諾，年底前送出與代孕脫鉤的人工生殖法修正草案。陳昭姿表示，衛福部要立專法表示負責，但政策突然轉彎，是非常粗魯的政治手段，操作痕跡明顯。她質疑，幾十年來國健署不斷蒐集意見，進行民調，負責人員對政策轉彎也很沮喪，且代孕透過試管嬰兒技術，僅將受精卵植入另一位健康女性子宮，且全球已有3、40個先進國家，基於人權概念已同意。

立院審理法案的同時，反對代孕團體在立院門口抗議，要求退回代孕法案。對此，陳昭姿表示，反對力量永遠是同一群人，自己是先天性不孕症患者，根據統計，全台至少2千人屬於先天不孕症，隨國人婚育年齡變晚，罹患子宮病變、子宮肌瘤可能性增加，無法仰賴自身子宮懷孕者愈來愈多，專家預估全台至少7千人。

陳昭姿說，代孕出生的孩子，後續人生的幸福程度，「超過正常孩子」，代孕出生的孩子在期待中出生，父母親期盼已久的心願完成，孩子會得到更多的愛，自己在醫學院上課時，許多大二、大三學生，不認為代孕會受到歧視、欺負，還說反而會很驕傲，至於外界擔心代孕者後遺症，已有國家施行代孕超過40年，可以作為參考，不必擔心。