快訊

西方電影製片傳奇！經典浪漫文藝片的推手故事

月銷售破50萬輛 比亞迪為何要引爆價格戰？

中國仇日情結、教育差異 旅中日籍員工想回家卻回不了

黃國昌批廉政署縱放江聰淵 替新潮流自家人設防火牆

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
時任總統蔡英文（右）、副總統賴清德（左）為民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵（中）全力催票。記者潘俊宏／攝影
時任總統蔡英文（右）、副總統賴清德（左）為民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵（中）全力催票。記者潘俊宏／攝影

民眾黨立委黃國昌今天說，宜蘭市前市長江聰淵、宜蘭市民代表會主席林智勇稱兄道弟，後者成立的「一鳴企業社」連續6年取得限制性標案，金額高達5845萬元，如今卻僅有林智勇與時任市公所主秘楊秀川遭到羈押禁見，法務部廉政署縱放江聰淵，雙標程度令人嘆為觀止。

黃國昌上午在立法院舉行「民進黨司法的兩套標準，抓小放大縱放江聰淵」記者會，提及2022年地方選舉，民進黨聲稱要終結黑金，根本就是一場笑話，時任宜蘭縣長曾經控訴對手跟黑道小弟綁在一起，沒想到當年被點名的林智勇，後來跟民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵成為盟友。

黃國昌指出，江聰淵跟林智勇稱兄道弟，先是在2018年聯合競選，後來這對兄弟雙雙當選，市民代表會應該監督宜蘭市公所，沒想到後者成立一鳴企業社，連續6年取得限制性標案，標案金額高達5845萬元，這是什麼臭不可聞的共生關係，竟然用人民的納稅錢豢養政治盟友。

黃國昌說，經過團隊實地訪查，一鳴企業社就是空殼，裡面完全沒有人，江聰淵當年聲稱遭到扭曲抹黑、揚言提告，請問告到什麼地方，落選後接任雜糧基金會董事長，國家基金會成為民進黨政府養酬庸、肥貓的機構。

黃國昌指出，宜蘭地檢署昨天發布新聞稿，林智勇跟楊秀川遭到羈押禁見，前者用人頭成立一鳴企業社，長期取得市公所限制性標案，除了違反公務人員利益衝突迴避法，同時也涉嫌違反貪汙治罪條例，法務部廉政署指揮檢方辦案，沒想到江聰淵的防火牆設得這麼好。

黃國昌質疑，如果沒有宜蘭市長交代，主任秘書可以放行限制性標案，造成空殼公司連續6年得標，廉政署縱放江聰淵，雙標程度令人嘆為觀止。

黃國昌表示，江聰淵任意潑糞，現在不要裝沒事，憑什麼擔任雜糧基金會董事長，難道是因為身為賴清德總統愛將，也請民進黨政府出來說清楚講明白，為何碰到新潮流自家人，就把防火牆設得這麼好，如果就連司法都如此雙標，如何叫人民感到不失望。

宜蘭 江聰淵 黃國昌

延伸閱讀

蘇治芬提告加重誹謗不起訴 黃國昌嗆浪費資源要求道歉

黃國昌：任何人主張台灣宣告戒嚴 就是跟民主自由宣戰

王義川前進國會 與黃國昌面對面零互動

周玉蔻指硬上女學生判刑3月 黃國昌：四處潑糞傷害無辜

相關新聞

藍綠還沒要對撞 停砍年金修法今天不出委員會

立法院司法及法制委員會今審查攸關停砍年金的「公務人員退休資遣撫卹法」修正草案，朝野攻防大戰在即。民進黨司法及法制委員會召...

柯文哲政治獻金案 北檢傳新光公主吳欣盈作證

台北地檢署偵辦京華城案及政治獻金案，今天首度以證人身分約談「新光公主」吳欣盈到案說明，釐清民眾黨政治獻金細節，今早經吳欣...

美國之音：美議長強生與過境關島的賴清德通話

中華民國賴清德總統過境關島，美國之音獨家報導，繼前議長裴洛西（Nancy Pelosi）後，美國聯邦眾議院議長強生（Mi...

立院今審停砍年金 銓敘部：退撫基金提早4至5年用罄

立法院司法及法制委員會今審查攸關停砍年金的「公務人員退休資遣撫卹法」修正草案，朝野攻防大戰在即。銓敘部長施能傑指出，若停...

撤銷桃市府SRF禁令民意炸鍋 立委批經濟部演戲「橫柴入灶」

桃園市府對三家SRF業者入園禁令，又遭經濟部訴願會撤銷，引起觀音民意炸鍋，立委涂權吉今天上午批評，「經濟部從頭到尾都在演...

爭議不只代孕 婦兒盟：人工生殖法修正草案難杜絕棄養

立法院社福及衛環委員會今日排審人工生殖法草案，是否與代理孕母脫鉤成為攻防重點，但其餘條文仍有其爭議。全國婦兒團體聯盟發布...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。