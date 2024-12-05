黃國昌批廉政署縱放江聰淵 替新潮流自家人設防火牆

民眾黨立委黃國昌今天說，宜蘭市前市長江聰淵、宜蘭市民代表會主席林智勇稱兄道弟，後者成立的「一鳴企業社」連續6年取得限制性標案，金額高達5845萬元，如今卻僅有林智勇與時任市公所主秘楊秀川遭到羈押禁見，法務部廉政署縱放江聰淵，雙標程度令人嘆為觀止。

黃國昌上午在立法院舉行「民進黨司法的兩套標準，抓小放大縱放江聰淵」記者會，提及2022年地方選舉，民進黨聲稱要終結黑金，根本就是一場笑話，時任宜蘭縣長曾經控訴對手跟黑道小弟綁在一起，沒想到當年被點名的林智勇，後來跟民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵成為盟友。

黃國昌指出，江聰淵跟林智勇稱兄道弟，先是在2018年聯合競選，後來這對兄弟雙雙當選，市民代表會應該監督宜蘭市公所，沒想到後者成立一鳴企業社，連續6年取得限制性標案，標案金額高達5845萬元，這是什麼臭不可聞的共生關係，竟然用人民的納稅錢豢養政治盟友。

黃國昌說，經過團隊實地訪查，一鳴企業社就是空殼，裡面完全沒有人，江聰淵當年聲稱遭到扭曲抹黑、揚言提告，請問告到什麼地方，落選後接任雜糧基金會董事長，國家基金會成為民進黨政府養酬庸、肥貓的機構。

黃國昌指出，宜蘭地檢署昨天發布新聞稿，林智勇跟楊秀川遭到羈押禁見，前者用人頭成立一鳴企業社，長期取得市公所限制性標案，除了違反公務人員利益衝突迴避法，同時也涉嫌違反貪汙治罪條例，法務部廉政署指揮檢方辦案，沒想到江聰淵的防火牆設得這麼好。

黃國昌質疑，如果沒有宜蘭市長交代，主任秘書可以放行限制性標案，造成空殼公司連續6年得標，廉政署縱放江聰淵，雙標程度令人嘆為觀止。

黃國昌表示，江聰淵任意潑糞，現在不要裝沒事，憑什麼擔任雜糧基金會董事長，難道是因為身為賴清德總統愛將，也請民進黨政府出來說清楚講明白，為何碰到新潮流自家人，就把防火牆設得這麼好，如果就連司法都如此雙標，如何叫人民感到不失望。