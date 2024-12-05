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選罷法60立委質詢 綠委群起反對修法

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
內政委員會5日審查《選罷法》修正，藍綠立委多位到場、彼此注意是否有突發狀況。台灣醒報
內政委員會5日審查《選罷法》修正，藍綠立委多位到場、彼此注意是否有突發狀況。台灣醒報

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】《選罷法》一早審查沒有爆發藍綠衝突，但高達60幾位立委登記發言。立法院內政委員會5日一早審查《選罷法》修正草案，雙方雖然沒有爆發肢體衝突，也有多位立委前往質詢，在開會的過程藍綠一度因為質詢時間有爭吵，但最後質詢還是順利開啟。民進黨立委蘇巧慧、張宏陸等人都呼籲不要修改罷免門檻。

質詢時間起爭議

立法院內政委員會5日審查中選會預算與《選罷法》修正草案，雖然藍綠並未一早爆發衝突，但雙方都出動大量委員前往質詢。但由於國民黨籍召委徐欣瑩宣布本會委員質詢時間4+2分鐘、非本會立委4+1分鐘，引發民進黨團不滿，起鬨要求延長時間，徐欣瑩雖改成5+1分鐘，民進黨立委仍高度不滿，但最後還是進入會議程序。

民進黨立院黨團則在立委桌上擺上一個關著公投的「鳥籠」，抗議國民黨要提高罷免連署門檻與通過門檻、限縮人民罷免權。

提高門檻不合理

徐欣瑩解釋說，由於5日的委員會有60幾位立委質詢，因此依照過去《打詐專法》的慣例安排立委質詢時間。

首先質詢的民進黨立委蘇巧慧表示，5日才開始審預算已經很晚了，但她也想聽中選會參加有關維護選舉公正性研討會的成果，還有選務幹部人員講習的狀況。

蘇巧慧也希望徐欣瑩不要臨時變更議程、停止討論，將《選罷法》直接強硬送出委員會。她強調，選舉與罷免的意義，是選民的意見表達，將民意轉換為選舉結果，因此可以賦予權利，當然也可以進行罷免，但綜觀過去從韓國瑜、陳柏維、林昶佐與黃捷等罷免案，投票率最高就是5成，但卻要罷免票數高於選舉票數，並不合理。

藍批綠為政治推罷免

民進黨立委張宏陸也問中選會主委李進勇，其他國家罷免是否要絕對多數？李進勇回應說幾乎沒有，之前《選罷法》有關罷免的規定也是經過長時間討論才成為如今的模樣。

李進勇也回應說，從投票到罷免中間經過1年半的時間，期間民意有變化、人事有改變，若用一年半前的民意否定現在的民意並不合理。

李進勇也說，選舉與罷免的投票率、當選席次的基礎不同，比較也不同，他認為罷免票數高於得票數的推定不應該採用。

但國民黨立委黃建賓質疑，民進黨立委許智傑曾說推動罷免是為了讓綠營過半數，濫用罷免是否合理？李進勇回應說，罷免之間有攻防，應該由論述與民意決定，而非修法。

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民進黨 罷免

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