代理孕母朝野無共識 邱泰源：脫鉤版本12月底前送政院

「人工生殖法」修正草案受到社會關注，周一政策大轉彎，衛福部國健署當日上午表示已經送交性別影響評估委員手上，大方向不變，下午卻宣布有另一代理孕母脫鉤版本。今日立法院衛環委員會，審查「人工生殖法部分條文修正草案」等案，衛福部部長邱泰源表示，脫鉤版本正進行性平跟行政程序，會努力在12月底前送出。

邱泰源強調，經過一段長時間專家會議，以及彙整社會的正反聲音，「人工生殖法」開放單身女性、女同志配偶進行療程，這部分凝聚共識，但是代理孕母爭議大，有很大歧異。因此，為了讓有共識的部分先進行，後續代理孕母再繼續做社會的溝通，所以就以脫鉤來辦理。