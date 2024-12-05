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停砍年金下周一開公聽會 李來希重返立院代發聲

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
立法院司法法制委員會今審查攸關停砍年金的「公務人員退休資遣撫卹法」修正草案，下周將召開公聽會，全國公務人員協會前理事長李來希將重返立院，代表退休團體發聲。圖／聯合報系資料照片
立法院司法法制委員會今審查攸關停砍年金的「公務人員退休資遣撫卹法」修正草案，下周將召開公聽會，全國公務人員協會前理事長李來希將重返立院，代表退休團體發聲。圖／聯合報系資料照片

立法院司法法制委員會今審查攸關停砍年金的「公務人員退休資遣撫卹法」修正草案，民進黨籍召委鍾佳濱下周將召開公聽會，受邀之一的全國公務人員協會前理事長李來希將重返立院，並蒐集退休團體意見代為發聲。

根據公聽會所列提綱，包括此次修法的重要性、正當性與必要性為何；明年起若停止退休所得替代率降低，財務影響如何、是否引發世代公平性爭議；單獨提高任何類別人員的退休所得替代率，是否違反退撫制度必需一致性對待所有人員的根本核心原則等。

不少退休軍公教人員湧入留言，也人直指公務員遺屬年金請領條件，配偶需滿55歲且婚姻存續十年以上，但勞保遺屬配偶，只要年滿55歲且婚姻存續一年，同樣是配偶，公務員的配偶就矮人一截？這是不少再婚退休公務員的心聲。

也有退休人員表示，軍公教退撫基金財務狀況遠優於農保、勞保，結果民進黨去年初修法增加農保給付、再稱勞保撥補就是改革，對軍公教態度就是惡劣霸凌、大砍退休金。他們呼籲，可提列各保險與退休基金、各自給付額占比多少，看誰在退休前繳得比較多。

許多退休公教批評，任何基金皆有破產可能，但最讓人無法忍受的，是政府以退撫基金破產為由，要軍公教先共體時艱，改完隨後會檢討勞保；結果六年過去，勞保沒改，政府完全是意識形態和選舉考量。

公務員 軍公教 配偶

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