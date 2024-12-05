快訊

西方電影製片傳奇！經典浪漫文藝片的推手故事

月銷售破50萬輛 比亞迪為何要引爆價格戰？

中國仇日情結、教育差異 旅中日籍員工想回家卻回不了

聽新聞
0:00 / 0:00

藍綠還沒要對撞 停砍年金修法今天不出委員會

聯合報／ 記者蔡晉宇唐筱恬鄭媁／台北即時報導
司法及法制委員會今天排審年改法案，藍營排出「停砍年金、討回公道」標語，綠營則擺出「保障公務員、年金不破產」標語反擊。記者鄭媁／攝影
司法及法制委員會今天排審年改法案，藍營排出「停砍年金、討回公道」標語，綠營則擺出「保障公務員、年金不破產」標語反擊。記者鄭媁／攝影

立法院司法及法制委員會今審查攸關停砍年金的「公務人員退休資遣撫卹法」修正草案，朝野攻防大戰在即。民進黨司法及法制委員會召委鍾佳濱預告，下周他已排定下周一就該議題安排公聽會，聽取最新民意滾動調整；國民黨團雖然有來自退休公教團體的壓力，但也認為「且戰且走」，沒有一定要趕在今天送出委員會。

據了解，國民黨立法院黨團上周黨團大會，不少藍委抱怨為何還不排審年金法案？這麼多政治法案都排了，不排年改對支持者交代不過去，因此國民黨司法委員會召委吳宗憲這周才排審攸關年改的「公務人員退休資遣撫卹法」部分條文修正草案。

司法及法制委員會今天排審年改法案，預計先完成詢答，接著進入逐條討論，雖然國民黨團今天針對司委會發出甲動，但據了解，國民黨團認為「且戰且走」，沒有一定要趕在今天送出委員會。

鍾佳濱指出，當初蔡政府推動年改，程序上相當完備，不僅各地座談會、公聽會有數十場，還由時任副總統陳建仁進行國是論壇；如今各界有不同意見，希望滾動式檢討年金矮隔相關議題，他表達贊同，但盼程序上同樣要完備。

鍾佳濱說，立院本會期是預算會期，確實壓縮審理法案時間，他審視下周議程，僅剩下周一有時間安排，將就年改議題進行公聽會，也呼籲國民黨召委吳宗憲在部會預算審查完畢後，也來安排公聽會，讓各界意見充分表達。

民進黨立委莊瑞雄、吳思瑤等人也在程序發言中表示，年改再修法茲事體大，也會影響現職公務員權益，要求先召開公聽會，再展開實質審查。

司法 國民黨 年改

延伸閱讀

周萬來身體不適先離席 吳宗憲透露：血氧降到很低

黃子佼被判8個月！ 吳宗憲轟「藝能界早就沒有這個人」

藍白支持停止遞減退休公教所得替代率 綠委批挑起對立

吳宗憲「不接受打假球接受博弈」惹議 朱立倫：前者傷害棒球運動

相關新聞

藍綠還沒要對撞 停砍年金修法今天不出委員會

立法院司法及法制委員會今審查攸關停砍年金的「公務人員退休資遣撫卹法」修正草案，朝野攻防大戰在即。民進黨司法及法制委員會召...

柯文哲政治獻金案 北檢傳新光公主吳欣盈作證

台北地檢署偵辦京華城案及政治獻金案，今天首度以證人身分約談「新光公主」吳欣盈到案說明，釐清民眾黨政治獻金細節，今早經吳欣...

美國之音：美議長強生與過境關島的賴清德通話

中華民國賴清德總統過境關島，美國之音獨家報導，繼前議長裴洛西（Nancy Pelosi）後，美國聯邦眾議院議長強生（Mi...

立院今審停砍年金 銓敘部：退撫基金提早4至5年用罄

立法院司法及法制委員會今審查攸關停砍年金的「公務人員退休資遣撫卹法」修正草案，朝野攻防大戰在即。銓敘部長施能傑指出，若停...

撤銷桃市府SRF禁令民意炸鍋 立委批經濟部演戲「橫柴入灶」

桃園市府對三家SRF業者入園禁令，又遭經濟部訴願會撤銷，引起觀音民意炸鍋，立委涂權吉今天上午批評，「經濟部從頭到尾都在演...

爭議不只代孕 婦兒盟：人工生殖法修正草案難杜絕棄養

立法院社福及衛環委員會今日排審人工生殖法草案，是否與代理孕母脫鉤成為攻防重點，但其餘條文仍有其爭議。全國婦兒團體聯盟發布...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。