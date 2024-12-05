藍綠還沒要對撞 停砍年金修法今天不出委員會

立法院司法及法制委員會今審查攸關停砍年金的「公務人員退休資遣撫卹法」修正草案，朝野攻防大戰在即。民進黨司法及法制委員會召委鍾佳濱預告，下周他已排定下周一就該議題安排公聽會，聽取最新民意滾動調整；國民黨團雖然有來自退休公教團體的壓力，但也認為「且戰且走」，沒有一定要趕在今天送出委員會。

據了解，國民黨立法院黨團上周黨團大會，不少藍委抱怨為何還不排審年金法案？這麼多政治法案都排了，不排年改對支持者交代不過去，因此國民黨司法委員會召委吳宗憲這周才排審攸關年改的「公務人員退休資遣撫卹法」部分條文修正草案。

司法及法制委員會今天排審年改法案，預計先完成詢答，接著進入逐條討論，雖然國民黨團今天針對司委會發出甲動，但據了解，國民黨團認為「且戰且走」，沒有一定要趕在今天送出委員會。

鍾佳濱指出，當初蔡政府推動年改，程序上相當完備，不僅各地座談會、公聽會有數十場，還由時任副總統陳建仁進行國是論壇；如今各界有不同意見，希望滾動式檢討年金矮隔相關議題，他表達贊同，但盼程序上同樣要完備。

鍾佳濱說，立院本會期是預算會期，確實壓縮審理法案時間，他審視下周議程，僅剩下周一有時間安排，將就年改議題進行公聽會，也呼籲國民黨召委吳宗憲在部會預算審查完畢後，也來安排公聽會，讓各界意見充分表達。

民進黨立委莊瑞雄、吳思瑤等人也在程序發言中表示，年改再修法茲事體大，也會影響現職公務員權益，要求先召開公聽會，再展開實質審查。