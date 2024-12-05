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選罷法交鋒綠委喊「我們不是猴子」 高金反批浪費時間

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
立法院內政委員會今天審查「公職人員選舉罷免法」修正草案等案，綠委高喊「我們是立委，不是猴子，不要玩數字遊戲」，立委高金素梅（右）痛批民進黨在浪費時間。記者曾學仁／攝影
立法院內政委員會今天審查「公職人員選舉罷免法」修正草案等案，綠委高喊「我們是立委，不是猴子，不要玩數字遊戲」，立委高金素梅（右）痛批民進黨在浪費時間。記者曾學仁／攝影

立法院內政委員會今天審查114年度中央政府總預算案，關於中央選舉委員會及所屬單位預算，及審查「公職人員選舉罷免法」修正草案等案，邀請中選會主委李進勇、內政部長劉世芳報告並備詢。

立法院內政委員會今天排審「公職人員選舉罷免法」修正草案，針對國民黨立委提出增訂「罷免同意票須超過被罷免者當選票數」，中選會主委李進勇在受訪時表示，現行選罷法並沒有窒礙難行之處，有關公民權法治檢討，都應該要站在「憲法」保障公民權立場出發，內政部長劉世芳則表示選罷法修法歷經2次公聽會，如果三政黨沒有太大共識，通過可能性不高。

內政委員會審查「公職人員選舉罷免法」修正草案等案，綠營僅祭出人海戰術，所有綠委登記，連同藍白委員發言，共有60多名立委登記發言。

由於人數眾多發言時間調整，引起在場綠委不滿，綠委高喊「我們是立委，不是猴子，不要玩數字遊戲」，立委高金素梅則是痛批民進黨在浪費時間。

立法院內政委員會今天排審「公職人員選舉罷免法」修正草案，中選會主委李進勇（左）表示，應該要站在保障公民權立場出發，內政部長劉世芳（右）則表示如果三政黨沒有太大共識，通過可能性不高。記者曾學仁／攝影
立法院內政委員會今天排審「公職人員選舉罷免法」修正草案，中選會主委李進勇（左）表示，應該要站在保障公民權立場出發，內政部長劉世芳（右）則表示如果三政黨沒有太大共識，通過可能性不高。記者曾學仁／攝影
立法院內政委員會今天排審「公職人員選舉罷免法」修正草案，針對國民黨立委提出增訂「罷免同意票須超過被罷免者當選票數」，中選會主委李進勇（左）表示，現行選罷法並沒有窒礙難行之處。記者曾學仁／攝影
立法院內政委員會今天排審「公職人員選舉罷免法」修正草案，針對國民黨立委提出增訂「罷免同意票須超過被罷免者當選票數」，中選會主委李進勇（左）表示，現行選罷法並沒有窒礙難行之處。記者曾學仁／攝影

李進勇 罷免

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