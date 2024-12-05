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影／反對生殖能力商品化 民團立院前喊退回代孕法案

攝影中心／ 記者林俊良 即時報導
台灣反代孕行動小組成員手持「生命不可代理、孕母不是工具」、「代孕風險高，女人的命不是命？」、「反對子宮標價」等標語，並將標語貼在立院大門上。記者林俊良／攝影
台灣反代孕行動小組成員手持「生命不可代理、孕母不是工具」、「代孕風險高，女人的命不是命？」、「反對子宮標價」等標語，並將標語貼在立院大門上。記者林俊良／攝影

立法院衛環委員會今天排審「人工生殖法」，其中五個修法提案包含代理孕母合法化。對此，台灣反代孕行動小組，上午在立法院正門口集結，提出「反對剝削女性，退回代孕法案！」口號，抗議立法院強審代孕法案。

衛福部修正草案原已納入代理孕母，後續雖在民進黨立委反對下政策轉彎，改以脫鉤方式處理，仍引發各界擔憂，且許多委員版本仍包含代孕條文，台灣反代孕行動小組號召民團在立院大門抗議，反對剝削女性，要求退回代孕法案。

小組成員高喊「反對子宮標價」、「生命不可代理、孕母不是工具」、「代孕風險高，女人的命不是命？」、「嬰兒不可買賣」等口號，反代孕行動小組發言人陳愷寧表示，小組提出三點訴求，要求立法院退回代孕法案，並且人工生殖法與代孕脫鉤，要求立法院持續舉行公聽會討論人工生殖法，呼籲別為少數委員要求而剝削女性。

立法院衛環委員會今天排審「人工生殖法」，其中5個修法提案包含代理孕母合法化。對此，台灣反代孕行動小組反對並要求立法院退回代孕法案。記者林俊良／攝影
立法院衛環委員會今天排審「人工生殖法」，其中5個修法提案包含代理孕母合法化。對此，台灣反代孕行動小組反對並要求立法院退回代孕法案。記者林俊良／攝影
立法院衛環委員會今天排審「人工生殖法」，台灣反代孕行動小組上午在立法院正門口集結，提出退回代孕法案訴求。記者林俊良／攝影
立法院衛環委員會今天排審「人工生殖法」，台灣反代孕行動小組上午在立法院正門口集結，提出退回代孕法案訴求。記者林俊良／攝影

人工生殖法 代理孕母 立法院

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