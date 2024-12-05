影／反對生殖能力商品化 民團立院前喊退回代孕法案

立法院衛環委員會今天排審「人工生殖法」，其中五個修法提案包含代理孕母合法化。對此，台灣反代孕行動小組，上午在立法院正門口集結，提出「反對剝削女性，退回代孕法案！」口號，抗議立法院強審代孕法案。

衛福部修正草案原已納入代理孕母，後續雖在民進黨立委反對下政策轉彎，改以脫鉤方式處理，仍引發各界擔憂，且許多委員版本仍包含代孕條文，台灣反代孕行動小組號召民團在立院大門抗議，反對剝削女性，要求退回代孕法案。