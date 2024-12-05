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人工生殖修法版本多 婦團批皆未考量兒童最佳利益

中央社／ 台北5日電
立法院社會福利及衛生環境委員會今天排審人工生殖法，但國健署日前宣布代理孕母脫鉤處理，遭質疑政策大轉彎，引發外界關注。示意圖。記者林澔一／攝影
立法院社會福利及衛生環境委員會今天排審人工生殖法，但國健署日前宣布代理孕母脫鉤處理，遭質疑政策大轉彎，引發外界關注。示意圖。記者林澔一／攝影

人工生殖法今天排審，婦兒盟今天說，現有版本均未能充分考量兒童最佳利益及社會公平性，人工生殖法修法關係婦女、兒童重大權益，應持續對話、審慎修法以維護婦兒權利。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天排審人工生殖法，但國健署日前宣布代理孕母脫鉤處理，遭質疑政策大轉彎，引發外界關注。

全國婦兒團體聯盟今天發布新聞稿指出，現有版本都未能充分考量兒童最佳利益及社會公平性，無法有效保障人工生殖子女、女性及家庭的權益，呼籲政府與立法院應即刻補足法律漏洞，避免造成更多社會問題與法律糾紛。

婦兒盟表示，衛福部國健署過去所預告的版本與國民黨立委所提出3個版本的人工生殖法修法草案，對人工生殖子女的血緣知悉權規範極其薄弱，嚴重忽視子女基本權益，包含草案明確要求醫療機構保存捐贈者資訊，但卻規定「不得包含捐贈人資料」，直接剝奪子女了解自身血統來源的權利，其他條文也同樣未提及任何查詢機制，使子女在成長過程中面臨身分認同與心理健康危機。

婦兒盟也說，以民進黨人工生殖法修法草案中的立法委員張雅琳、范雲版本為例，其在子女身分和親權保障上的規範明顯不足、存在重大漏洞，像是條文規定在婚姻存續期間，由一方配偶同意後，使用他人捐贈的生殖細胞所生子女視為婚生子女，而其他條文規定，在婚姻撤銷或失效的情況下，子女仍視為婚生子女，但草案對於單親母親或非婚生子女的身分認定完全沒有提及，導致相關權益保障陷入法律空白。

婦兒盟也提到，代孕子女的出生登記與撫養責任必須有更嚴謹的法律約束，修法不能僅停留在罰款層面，應全面檢視棄養情境中的責任分配，確保兒童權益不被忽視。

婦兒盟強調，人工生殖法修法必須優先考量「兒童最佳利益」，全面保障人工生殖子女的合法身分、血緣知悉權及完整的親權安排，而非優先保障想生孩子的大人利益，呼籲政府與立法院應即刻補足法律漏洞，避免造成更多社會問題與法律糾紛。

人工生殖法 子女 法律約束

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