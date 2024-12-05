政院鎖定小屋頂光電給甜頭 300坪以下建物每案最高30萬

經濟部太陽光電20GW設置目標遞延至2026年，行政院會今拍板4年期「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」，砸40.8億元衝刺小屋頂光電，未來1000平方公尺（約300坪）以下的私有建物，每案最高可獲30萬元申設補貼，地方政府可自行編列經費加碼補助，推估帶動720億元投資。

行政院發言人李慧芝指出，此案今天在院會中討論熱烈，推動光電是政府能源政策的重要部分，屋頂光電尚有推動空間和努力必要，目前經濟部、內政部和地方政府仍須進一步溝通，未來在子法和作業實施辦法上，還需要討論具體規定，行政院長卓榮泰原則上同意此計畫，但要持續溝通，如需設置子法或是作業實施辦法，要再送核定。

據能源署統計，截至2024年10月底，太陽光電累積設置量為13.82GW。2018年至2023年間屋頂型每年平均成長1.05GW，地面型每年平均成長0.8GW；整體目標為2026年達20GW、2030年達31GW。

當前屋頂光電以中大型具商業經濟規模的建物為設置主流，而微型屋頂光電發展牛步背後，則有質疑獎勵機制不足、申請程序冗長，導致光電業者與民眾參與意願低落。經濟部評估，家戶屋頂光電尚有90％的推動潛能，為此推出獎勵計劃，鎖定小屋頂祭出甜頭。

未來屋頂面積為1000平方公尺以下的私有建物，每KW獎勵3000元，每案最高30萬元，並開放地方政府加碼獎勵；據規劃，未來申請人僅需準備申請表、身分證明和設備登記文件、領據、存摺影本5項文件，但實施時程尚待討論。

至於預期效益，2025年至2028年畫共砸40.8億元，預估能促進1200MW的創能，約15億度電，計畫期間約能帶動投資額720億元，預計能推廣擴散12萬戶。