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蘇治芬提告加重誹謗不起訴 黃國昌嗆浪費資源要求道歉

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立法院黨團總召黃國昌去年指控蘇治芬替光電業者圍事，蘇治芬到台北地檢署控告涉嫌加重誹謗，而北檢偵辦後認為，黃國昌言論屬言論自由範疇。記者邱德祥／攝影
民眾黨立法院黨團總召黃國昌去年指控蘇治芬替光電業者圍事，蘇治芬到台北地檢署控告涉嫌加重誹謗，而北檢偵辦後認為，黃國昌言論屬言論自由範疇。記者邱德祥／攝影

民進黨前立委蘇治芬去年控告民眾黨立委黃國昌加重誹謗，台北地檢署今天予以不起訴處分。黃國昌對此回應，檢方重重打臉蘇治芬與民進黨，如果蘇治芬還有做人的基本廉恥，請出面為浪費司法資源的可恥行徑向社會道歉。

黃國昌去年指控蘇治芬替光電業者圍事，蘇治芬到台北地檢署控告涉嫌加重誹謗。北檢偵辦後認為，黃國昌言論屬言論自由範疇，予不起訴處分。

黃國昌上午在臉書發文表示，台北地檢署打臉蘇治芬濫訴，針對自己過去公開批判民進黨的黑金光電弊案，沒想到民進黨不僅不知反省，還由蘇治芬在民進黨立委的簇擁下，一群人到北檢濫行提起告訴，甚至嗆聲「濫用言論自由，用能源政策包裝攻擊，顛倒是非黑白」。

黃國昌說，今天檢方正式作出不起訴處分，重重打臉蘇治芬與民進黨，這樣的結果並不令人意外，就算民進黨政府濫行提起告訴，也無法遮掩光電弊案與黑金貪腐，如果蘇治芬還有做人的基本廉恥，請出面為浪費司法資源的可恥行徑向社會道歉。

民進黨 蘇治芬 黃國昌

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