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藍提案停降公務員所得替代率 全教總籲配套

中央社／ 台北5日電

國民黨立委提案修法，希望停砍公務員退休金、停止所得替代率逐年降低。全國教師工會總聯合會提醒，過去節省經費依法挹注回退撫基金，此舉會出現另一財務缺口，須有配套。

立法院司法及法制委員會今天排審攸關年改的公務人員退休資遣撫卹法部分條文修正草案。中國國民黨團提出的修法版本，將年金重新隨同在職人員薪俸調整，並停止所得替代率的逐年降低。

全國教師工會總聯合會（全教總）今天發布新聞稿指出，上述「凍結」替代率的作法，確實有助於穩定公務人員退休金。但要注意的是，民國107年通過的公教退撫條例，明訂年金改革所節省的經費，須挹注回退撫基金。根據教育部、銓敘部公告的數字，自108年至今，總計挹注回公教退撫基金新台幣3068億餘元。

全教總指出，若修法「凍結」替代率，預計節省挹注經費就會使退撫基金出現另一個「財務缺口」，國會與政府應提出相關配套的措施籌措財源，以保障公教人員退休權益。

另外，全教總也呼籲立法院審議明年度總預算時，將「足額撥補」列入主決議，確實依照銓敘部113年提出的撥補計畫，分10年撥補退撫基金缺口。

修法 全國教師工會總聯合會 全教總

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