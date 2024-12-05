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友邦外賓到訪問雙北差別 侯友宜幽默用荷包蛋形容

聯合報／ 記者李成蔭王慧瑛／新北即時報導
來自帛琉、聖露西亞、吐瓦魯、聖克里斯多福及尼維斯等我國友邦駐聯合國常任代表正在台灣參訪，一行人昨下午拜會市長侯友宜後，也到市民廣場觀摩5G智慧共桿。圖／新北市政府提供
來自帛琉、聖露西亞、吐瓦魯、聖克里斯多福及尼維斯等我國友邦駐聯合國常任代表正在台灣參訪，一行人昨下午拜會市長侯友宜後，也到市民廣場觀摩5G智慧共桿。圖／新北市政府提供

來自帛琉、聖露西亞、吐瓦魯、聖克里斯多福及尼維斯等我國友邦駐聯合國常任代表正在台灣參訪，一行人昨下午拜會市長侯友宜，有外賓問「北市和新北的差別」，侯用荷包蛋形容，新北有山有海像蛋白，北市是蛋黃，不忘發揮侯氏幽默「多吃蛋白比較健康」。

侯友宜說，很開心也很榮幸，新北成為訪團此行唯一拜會的地方政府，他提到，自己40年前去過帛琉，看到眼前的帛琉大使相當年輕，他幽默地說「當時大使可能還沒出生」。其他大使聽聞侯造訪過帛琉，也紛紛邀侯市長到他們國家走走。

侯也感謝4友邦長期在聯合國堅定聲援中華民國，也和大使們分享，新北如何應用AI科技打造智慧城市，不忘宣傳明年雙北世壯運，邀請友邦好友們一起參賽。

拜會過程約30分鐘，有外賓問到，新北和北市的差別？侯友宜用荷包蛋來形容兩市關係，他說，北市像蛋白，新北幅員大，有山有海像蛋白，「多吃蛋白比較健康」。

侯也提到AI產業供應鏈，很多大廠在新北設廠投資，一行人隨後也到新北市民廣場觀摩5G智慧共桿。

新北市長侯友宜（右）贈送世壯運吉祥物給帛琉大使席德。圖／新北市政府提供
新北市長侯友宜（右）贈送世壯運吉祥物給帛琉大使席德。圖／新北市政府提供
新北市長侯友宜（左六）昨接見4友邦駐聯合國常任代表，左起依序為新北市資訊中心主任陳富添、淡江大學助理教授陳奕帆、倫芭利大使、威廉絲大使、席德大使；右起依序為研考會主秘曾昭雄、副秘書長柯慶忠、駐紐約辦事處處長李志強、法列法歐大使。圖／新北市政府提供
新北市長侯友宜（左六）昨接見4友邦駐聯合國常任代表，左起依序為新北市資訊中心主任陳富添、淡江大學助理教授陳奕帆、倫芭利大使、威廉絲大使、席德大使；右起依序為研考會主秘曾昭雄、副秘書長柯慶忠、駐紐約辦事處處長李志強、法列法歐大使。圖／新北市政府提供

侯友宜 帛琉

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